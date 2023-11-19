Оперативный штаб и служебные собаки: как проходят поиски семилетней Миланы под Экибастузом

В Павлодарской области работает оперативный штаб по поиску семилетней Миланы Давыдовой. Девочку продолжают искать спасатели, полицейские, кинологи, сотрудники местных исполнительных органов и волонтёры, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, всего в поисках ребёнка задействованы 320 человек и 72 единицы техники.

"17 ноября в 21:48 в ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о том, что в в сельской зоне Экибастуза, в селе Бескауга, пропал ребёнок 2015 года рождения. Организованы работы по поиску пропавшей силами спасателей, кинологов, полиции, МИО и волонтёров. На месте организован оперативный штаб", — говорится в сообщении МЧС.

В ДЧС Павлодарской области уточнили, что задействованный в поисках вчера авиаборт, в поисках на данный момент пока не участвует из-за нелётной погоды.

Напомним, девочка пропала днём 17 ноября, когда её 39-летняя мама с тремя детьми решила поехать на выходные к супругу в крестьянское хозяйство, расположенное в 15 километрах от села Бескауга. По словам матери, семилетняя Милана отказалась ехать и ушла из дома. В последний раз девочку видели на отделении, расположенном на расстоянии полтора километра от села.

Рост девочки — 128-130 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые. Милана была одета в желтую куртку, трико светло-зеленого цвета, серую кофту и чёрные сапоги.

Фото: instagram.com/poiskoviki_pavlodara_vita

Ранее волонтёры движения Vita рассказали о том, как из Павлодара около двух десятков машин с добровольцами в 4:30 утра отправились в Бескауга на помощь в поисках Миланы.

Между тем, поиски ребёнка осложняют погодные условия. Из-за штормового ветра в Павлодарской области без электричества остаются 40 населённых пунктов.