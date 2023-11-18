В поисках семилетней Миланы в Павлодарской области задействовали вертолёт

Под Экибастузом продолжаются поиски семилетней Миланы Давыдовой, которую уже больше суток не могут найти в степи, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, девочку ищет 321 человек.

"Задействованы спасатели, кинологи, полицейские, сотрудники местных исполнительных органов и волонтёры. На месте организован оперативный штаб. Всего в поисках участвуют более 321 человек, 38 единиц техники и один авиаборт", — рассказали в ДЧС.

Поиски пропавшей продолжаются.

Напомним, девочка пропала днём 17 ноября, когда её 39-летняя мама с тремя детьми решила поехать на выходные к супругу в крестьянское хозяйство, расположенное в 15 километрах от села Бескауга. По словам матери, семилетняя Милана отказалась ехать и ушла из дома. В последний раз девочку видели на отделении, расположенном на расстоянии полтора километра от села.

Рост девочки — 128-130 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые. Милана была одета в желтую куртку, трико светло-зеленого цвета, серую кофту и чёрные сапоги.

Фото: ДЧС Павлодарской области