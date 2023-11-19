Из-за непогоды без электричества остаются 40 населённых пунктов Павлодарской области

Штормовая погода обрушилась на несколько регионов Казахстана минувшей ночью. В Павлодарской области сильным ветром сорвало кровли десятков зданий и оставило без света и отопления некоторые сёла, а также многоэтажки в городах. Также жители жалуются на сорванные ветром светофоры и дорожные знаки, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС региона, по области зафиксирован ряд происшествий.

Фото: ДЧС Павлодарской области

"На данный момент всего зарегистрировано 42 факта срыва кровель зданий. Было отключение электроэнергии в 100 населенных пунктах, в настоящее время восстановлено в 60, остаются без электроэнергии 40 населенных пунктов. Силами и средствами служб гражданской защиты продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Уважаемые жители и гости Павлодарской области, ДЧС убедительно просит вас по возможности воздержаться от выхода на улицу до улучшения погодных условий", — говорится в сообщении ведомства.

Фото: ДЧС Павлодарской области

Фото очевидцев

Между тем, в сельской зоне Экибастуза, несмотря на непогоду продолжаются поиски потерявшейся семилетней Миланы Давыдовой. Поисками занимаются сотни человек: спасатели, полицейские и волонтёры.

Последствия ураганного ветра ликвидируют и в столице. Ранее спасатели попросили астанчан по возможности не выходить из дома и не оставлять без присмотра детей.