Олаф Шольц впечатлён преобразованиями в Казахстане
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Федеральный канцлер Олаф Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Казахстаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Канцлер заявил, что полностью поддерживает и впечатлён проводимыми в Казахстане масштабными политическими и социально-экономическими преобразованиями. При этом он подчеркнул, что самым главным условием для устойчивого развития страны и поддержки иностранных инвесторов является верховенство права.
Германская сторона подтвердила твёрдую готовность к углублению торгово-экономических и инвестиционных связей с Казахстаном.
В частности, выражена заинтересованность в увеличении объёмов поставок нефти, диверсификации цепочек поставок и реализации инфраструктурных проектов.
Обозначена необходимость налаживания интенсивного обмена в области использования "зелёной" энергетики и совместного продвижения климатической повестки.
Отдельное внимание было уделено активизации совместной работы по созданию благоприятных условий для представителей малого и среднего бизнеса двух стран.
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