Олаф Шольц впечатлён преобразованиями в Казахстане

Федеральный канцлер Олаф Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Казахстаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Канцлер заявил, что полностью поддерживает и впечатлён проводимыми в Казахстане масштабными политическими и социально-экономическими преобразованиями. При этом он подчеркнул, что самым главным условием для устойчивого развития страны и поддержки иностранных инвесторов является верховенство права.

Германская сторона подтвердила твёрдую готовность к углублению торгово-экономических и инвестиционных связей с Казахстаном.

В частности, выражена заинтересованность в увеличении объёмов поставок нефти, диверсификации цепочек поставок и реализации инфраструктурных проектов.

Обозначена необходимость налаживания интенсивного обмена в области использования "зелёной" энергетики и совместного продвижения климатической повестки.

Отдельное внимание было уделено активизации совместной работы по созданию благоприятных условий для представителей малого и среднего бизнеса двух стран.