Около 8 тысяч фиктивных кредитов оформили в Казахстане за два последних года

О поправках в законодательство о кредитовании еще в январе в своем интервью изданию "Egemen Qazaqstan" рассказал Глава государства. Нововведения должны ужесточить требования к микрофинансовым организациям, коллекторским агентствам и банкам. О том, как еще можно решить вопрос закредитованность населения журналист BaigeNews.kz поговорил с экспертами.

Экономист Марат Каирленов считает, что проблема закредитованности нарастает и правительству сейчас необходимо работать над повышением уровня дохода граждан.

"Самоуспокоение сегодня – это неправильный подход. Давайте посмотрим, сколько наши граждане тратят на еду? В процентном соотношении эту долю можно сравнить с показателями стран Африки южнее Сахары, то есть с самыми бедными странами мира. Второй момент, я бы посмотрел на динамику закредитованности и вообще возможности граждан обслуживать свои долги. С одной стороны мы видим показатель Всемирного банка: отношение кредитов физлиц к фонду заработной платы. За последние пять лет он удвоился, примерно, с 20% до 40%. С другой стороны, недавно мы провели исследования по количеству арестованных счетов. За те же пять лет показатель взлетел с 3,3 миллионов до 38,5 миллионов, а по отношению ко всем счетам физических лиц с 5% до 26%. Закредитованность – это индикатор. Реальное отражение ситуации, насколько казахстанцы способны обслуживать свои долги", - делится мнением Марат Каирленов.

По мнению экономиста Мадияра Кенжебулата, по=прежнему основной бюджет среднестатистический казахстанец тратит именно на питание.

"Проблема эта есть давно. Ну, хочется отметить сразу, в сравнении с другими странами, к примеру, США и другими ведущими западными странами, у нас ситуация еще не самая страшная. При этом необходимо отметить, что в Казахстане люди идут за кредитами не от хорошей жизни. Так, по официальной статистике среднее домохозяйство в РК тратит больше половины своего дохода на продукты питания", - прокомментировал экономист Мадияр Кенжебулат.

Эксперт считает, что макроэкономическая политика в Казахстане должна быть сосредоточена на равномерном распределении доходов среди населения.

"Сейчас разрабатывается новый Налоговый Кодекс. И в нем необходимо прописать, чтобы у нас как в передовых зарубежных странах, богатые люди и компании платили больше налогов, затем происходило перераспределение этих денег бедным слоям населения для борьбы с неравенством", - предложил экономист.

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов сравнивает современную доступность кредитов со спонтанными покупками в магазине. Человек, находящийся длительное время у кассы и видя разнообразие доступных товаров, с большей вероятностью купить один из них. Только в роли кассы в нашем случае выступают банковские приложения.

"Когда доходы определенных категорий населения падают, люди вынуждены брать кредиты. И не потому, что финансово безграмотны, а по причине безвыходности своей ситуации. Исходя из этого в первую очередь, я считаю, нужно оздоровление экономики. Тут много вопросов насчет того, как это сделать. Можно долго это обсуждать. Ну, а уже потом следует менять сознание людей. Чтобы они перестали необдуманно брать займы. Когда каждый может оформить кредит, несколько раз нажав на экран смартфона, обязательно найдутся люди, которые воспользуются этим. Как один из вариантов можно рассмотреть временной лаг, допустим, после подачи заявки должна пройти неделя. Но насколько это правильно? Некоторым людям нужны деньги "здесь и сейчас", - рассуждает Расул Рысмамбетов.

Что касается самого законопроекта, он охватывает несколько ключевых направлений. К примеру, чтобы казахстанцы с проблемными займами не усугубляли ситуацию, им запретят выдавать беззалоговые потребительские кредиты. То же самое для тех, кто имеет просрочки свыше 90 дней. Об этом рассказал депутат Мажилиса Парламента Берик Бейсенгалиев.

"Сегодня коллекторскими агентствами приобретены значительные объемы займов физических лиц, по которым проводится взыскание всей суммы долга, без реструктуризации. Предлагается ввести прямую обязанность коллекторов проводить процедуры урегулирования задолженности по приобретенным кредитам физических лиц. Сейчас средний уровень задолженности по потребительским кредитам банков и МФО составляет порядка 1,5 миллионов тенге. При этом максимальный размер задолженности по таким кредитам законодательством не установлен. Для ограничения чрезмерного роста долговой нагрузки законодательно вводится понятие потребительского кредита, что позволит на нормативном уровне ограничить его максимальное значение. Для банков – пять миллионов тенге, для МФО – два миллиона", - говорит депутат.

Еще одно из основных направлений законопроекта это снижение мошенничества по кредитам. За два последних года в банках оформлены почти семь тысяч восьмисот фиктивных займов на сумму превышающую 14,5 миллиардов тенге. 82% незаконных кредитов оформили через мобильные приложения банков под влиянием мошенников.