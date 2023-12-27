Ограничения вводят в Каркаралинске из-за бешеного волка
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В Каркаралинске вводят некоторые ограничения после того, как экспертиза показала, что ликвидированный волк был бешеным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
В ведомстве сообщили, что в Каркаралинске временно запретят проводить выставки собак и кошек, выводки и натаску собак, реализацию и вывоз молока, мяса и шкур, подозреваемых на бешенство. Также нельзя будет вывозить из города собак и кошек.
"Будет проведён подворовой обход для проверки условий содержания собак, кошек и других животных (при подозрении на заболевание проведение дезинфекции)", - сообщили в акимате.
Также сообщается, что в городе проведут вакцинацию домашнего скота, домашних кошек и собак.
Отмечается, что ограничения будут действовать примерно месяц.
Напомним, в Карагандинской области волк покусал трёх женщин, одна из которых беременна. Позже полиция Карагандинской области нашла и ликвидировала дикого зверя.
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