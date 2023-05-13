Очередные нарушения нашли во время проверок в "Озенмунайгазе"

Фото: kmg.kz

Специальная рабочая группа АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) продолжает проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Озенмунайгаза" (ОМГ) и нефтесервисных предприятий в Жанаозене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КМГ.

На этот раз специалисты выявили значительную разницу между стоимостью работ при реконструкции однотипных водогрейных установок.

"Общая стоимость реконструкции трёх водогрейных установок (ВГУ-1 НГДУ-3) составила 525 миллионов 482 тысячи тенге с НДС, тогда как стоимость реконструкции только одной установки (ВГУ-3а-С НГДУ-1) превысила сумму в 380 миллионов тенге с НДС. Это более чем в два раза дороже реконструкции аналогичной установки НГДУ-3. Причины столь серьёзной разницы выясняются специалистами", — говорится в сообщении.

Сообщается, что ОМГ и ТОО "БерАли Мангистау Company" в 2022 году заключили договор на подземный ремонт скважин.

Таким образом на два миллиарда 582 миллиона 699 тысяч тенге планировалось отремонтировать 371 скважину, затратив при этом 30 040,7 бригадочасов.

Проверка установила, что ОМГ приняло акты выполненных работ с завышенными нормами времени на 300 часов на общую сумму 26 миллионов 951 тысячу тенге. Кроме того, выявлены не выполненные объёмы работ. Ведётся уточнение причин.

"Рабочей группой выявлено, что с декабря 2022 года по январь 2023 года и с марта 2023 года по настоящее время ОМГ без применения норм Порядка закупок АО ФНБ "Самрук-Казына" производится закуп бензина марки АИ-95 путём перечисления средств на зарплатные карты водителей. Также, в январе этого года в нарушение порядка закупок ОМГ произведён закуп бензина марки АИ-95 объёмом в 69 тонн без утверждённого перечня на приобретение товаров, работ и услуг, необходимых в рамках ежедневной и (или) еженедельной потребности", — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Жанаозене начала работу комиссия, в состав которой вошли представители министерства энергетики, министерства труда и социальной защиты населения, АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "НК "КазМунайГаз", а также инициативная группа компании "БерАли Мангистау Company", состоящая из 10 человек.

Также ранее сообщалось , что проводится расследование по фактам хищений в АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company". Должностных лиц обеих компаний подозревают в хищениях в особо крупных размерах.

Позже стало известно, что в "Озенмунайгаз" брали работников с поддельными дипломами . Также во время ночных проверок обнаружены случаи отсутствия персонала на рабочих местах, невыполнения трудовых обязанностей во время ночной смены, использования кустарных и самодельных инструментов и материалов, в том числе на пожароопасных участках.