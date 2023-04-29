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twitter.com/total_kz Сегодня, 14:41
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Сегодня, 14:41
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Фото: twitter.com/total_kz

Законность тендеров "Озенмунайгаза" изучит Генпрокуратура

По поручению Генерального прокурора РК в Мангистаускую область прибыла рабочая группа, куда вошли наиболее опытные сотрудники центрального аппарата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Эксперты должны изучить вопросы соблюдения законности и обеспечения прозрачности при проведении тендеров в АО "Озенмунайгаз".

"Как известно, работники подрядных организаций часто поднимают именно этот вопрос, и связывают его с ухудшением условий труда и снижением заработной платы.В этой связи сотрудники надзорного ведомства анализируют финансово-хозяйственную документацию и закупки АО "Озенмунайгаз" на предмет наличия возможных нарушений и коррупционных рисков, — сообщили в Генпрокуратуре.

Одновременно проводится анализ социально-экономического развития в городе Жанаозен, и в целом, Мангистауской области. 

Анализом охвачены проблемные вопросы в сфере строительства жилищной и инженерной инфраструктуры, развития предпринимательства, культуры, спорта, туризма и агропромышленного комплекса, совершенствования системы здравоохранения и другие важные для региона направления.

Результаты проведенной работы будут доведены до общественности.

Напомним, 11 апреля в центре Астаны задержали группу нефтяников, митинговавших у здания Минэнерго. В столицу бывшие работники компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ,  приехали в понедельник. Рабочим предложили трудоустройство в ТОО "Ai-Bis" и ТОО "Кезби" (также оказывает нефтесервисные услуги) с сохранением заработных плат. Но экс-работники "БерАли Мангистау Company" заявили, что не намерены трудоустраиваться на предлагаемые рабочие места, требуя работу в "Озенмунайгазе".
 
Кроме того, начала работу комиссия, в состав которой вошли представители министерства энергетики, министерства труда и социальной защиты населения, АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "НК "КазМунайГаз", а также инициативная группа компании "БерАли Мангистау Company", состоящая из 10 человек.
 
Также ранее сообщалось, что проводится расследование по фактам хищений в АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company". Должностных лиц обеих компаний подозревают в хищениях в особо крупных размерах. 
 
 
 
 
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Сегодня, 14:41
253
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