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Законность тендеров "Озенмунайгаза" изучит Генпрокуратура
По поручению Генерального прокурора РК в Мангистаускую область прибыла рабочая группа, куда вошли наиболее опытные сотрудники центрального аппарата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Эксперты должны изучить вопросы соблюдения законности и обеспечения прозрачности при проведении тендеров в АО "Озенмунайгаз".
"Как известно, работники подрядных организаций часто поднимают именно этот вопрос, и связывают его с ухудшением условий труда и снижением заработной платы.В этой связи сотрудники надзорного ведомства анализируют финансово-хозяйственную документацию и закупки АО "Озенмунайгаз" на предмет наличия возможных нарушений и коррупционных рисков, — сообщили в Генпрокуратуре.
Одновременно проводится анализ социально-экономического развития в городе Жанаозен, и в целом, Мангистауской области.
Анализом охвачены проблемные вопросы в сфере строительства жилищной и инженерной инфраструктуры, развития предпринимательства, культуры, спорта, туризма и агропромышленного комплекса, совершенствования системы здравоохранения и другие важные для региона направления.
Результаты проведенной работы будут доведены до общественности.
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