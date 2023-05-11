В "Озенмунайгаз" брали работников с поддельными дипломами

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Рабочая группа выявила новые факты нарушений при трудоустройстве в штат "Озенмунайгаза" (ОМГ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ).

Как сообщили в КМГ, рабочая группа выявила факты нарушений при трудоустройстве в штат ОМГ, в частности, с использованием возможных фиктивных сертификатов, свидетельств об обучении в местных учебных заведениях. Материалы по данному вопросу были направлены в прокуратуру города Жанаозена.

"В рамках проверки найма персонала по узким специальностям также выявлено, что из принятых 238 человек около 50 работников трудоустроены не по профессии, либо в впоследствии были переведены на другие должности. Государственными инспекторами труда было зафиксировано более 130 фактов нарушений трудового законодательства в ОМГ и подрядных организациях", - говорится в сообщении.

Сейчас состав рабочей группы АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) в Жанаозене пополнен экспертами в области промышленной безопасности, экологии и СЭС. Речь идёт о сотрудниках Комитета промышленной безопасности МЧС РК, Комитета экологического регулирования и контроля МЭиПР РК, а также Комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения. Эксперты будут проводить проверку в зависимости от направления, на котором они специализируются.

По результатам опросов сотрудников АО "Озенмунайгаз" рабочая группа проанализировала 2150 обращений, которые разделены на пять основных категорий: 1) производство/закупки/снабжение, 2) человеческие ресурсы, 3) социальные вопросы, 4) охрана труда, 5) прочее.

"Важным результатом работы группы стало выявление фактов недоработок по путевым листам в транспортных структурных подразделениях. Для решения данных проблем планируется выработка системных мер по контролю за эффективным использованием собственного транспорта и спецтехники" - говорится в сообщении.

В компании планируют улучшить процесс подземного ремонта скважин. В рамках этой работы ведётся детальный анализ процесса ремонта скважин с использованием первичных журналов, датчиков нагрузки на крюк и видеоматериалов.