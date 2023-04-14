В КМГ сообщили, что не смогут устроить бастующих нефтяников в "Озенмунайгаз"

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В АО "НК "КазМунайГаз" сегодня отчитались о ходе переговорного процесса с экс-работниками "БерАли Мангистау Company", передаёт BaigeNews.kz.

Так, с 11 апреля в Астане начала работу комиссия, в состав которой вошли представители министерства энергетики, министерства труда и социальной защиты населения, АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "НК "КазМунайГаз", а также инициативная группа компании "БерАли Мангистау Company", состоящая из 10 человек.

На сегодняшний день были проведены три заседания рабочей комиссии.

Главным требованием экс-сотрудников "БерАли Мангистау Company" является трудоустройство в штат АО "Озенмунайгаз". В КМГ разъяснили инициативной группе, что это условие является заведомо невыполнимым. В очереди на работу в эту организацию стоят девять тысяч человек, которые, согласно принятым алгоритмам, работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очерёдности трудоустраиваются в АО "Озенмунайгаз". Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города.

По вопросу обеспечения долгосрочного закупа, представители КМГ выразили готовность заключать контракты по схеме "3+2". То есть договоры будут заключаться на три года с правом продления на дополнительные два года.

По отдельным позициям требования бывших работников БерАли изменились: в частности, был озвучен вариант с передачей дополнительных объёмов подземных ремонтных работ в частные компании "Бургылау" и "Мунайфилдсервис" с последующим трудоустройством в них экс-сотрудников БерАли. Однако после проведённых предварительных переговоров руководством данных компаний было высказано отсутствие заинтересованности в расширении данного вида деятельности в виду неполной загрузки собственных бригад.

По созданию независимой комиссии по вопросам условий охраны и организации труда, применения единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) и тендерных процедур представителями государственных органов была выражена готовность рассмотреть данный вопрос и предоставить ответ после согласования с заинтересованными органами повестки и состава комиссии.

Кроме этого, представители КМГ подтвердили готовность трудоустройства всех экс-сотрудников БерАли с сохранением заработной платы и социального пакета в компанию, которая определена победителем в результате конкурса.

"В данное время обсуждение вышеуказанных вопросов продолжаются и стороны заинтересованы в достижении соглашения в рамках действующего законодательства", — уточнили в КМГ.