Новые нарушения выявили в работе Озенмунайгаза

Фото: пресс-служба КМГ

Рабочая группа нацкомпании "КазМунайГаз" (КМГ) продолжает выявлять нарушения при проверке деятельности АО "Озенмунайгаз" и нефтесервисных предприятий в Жанаозене, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе ночных проверок обнаружены случаи отсутствия персонала на рабочих местах, невыполнения трудовых обязанностей во время ночной смены, использования кустарных и самодельных инструментов и материалов, в том числе на пожароопасных участках. Также обнаружены факты табелирования рабочего времени сверх фактически отработанного времени. Зафиксированы два факта трудоустройства лиц, которые за всё время работы не появлялись на рабочем месте", - сообщили в КМГ.

Кроме того, имеются случаи, когда работников "узкого" профиля трудоустраивают, а затем в течение одного месяца переводят на другие позиции.

"К примеру, в прошлом году соискатель принят в компанию электрогазосварщиком 3 разряда и уже через месяц переведён на позицию машиниста экскаватора 5 разряда. При этом в карточке стажировки сотрудника стоит оценка "недопуск", - уточнили в нацкомпании.

Также по итогам проверки обнаружены несоответствия в части движения труб и трубной продукции за 2019-2021 годы. В частности, имеются расхождения и несоответствия в учёте и фиксации в специальном программном обеспечении, создающие предпосылки к манипулированию данными.

Так, при поступлении насосно-компрессорные трубы и штанги принимаются от поставщиков в тоннах, а при их перемещении на производство переводятся в штуки, что серьезно затрудняет последующую проверку фактического использования продукции.

"Будет проведена дополнительная проверка обоснованности занижения "Озенмунайгазом" срока службы полезного использования/эксплуатации нефтескважинных труб с семи лет до 2,5 года. Вызывает вопросы накопление по состоянию на 31 декабря 2022 года использованных нефтескважинных труб на сумму 26 миллиардов тенге. Установление причин накопления, несвоевременной реализации металлолома и соответствующие выводы будут подготовлены по окончанию детальной проверки", - заверили в КМГ.

Ранее сообщалось о том, что законность тендеров "Озенмунайгаза" изучит Генпрокуратура.