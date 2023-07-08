Объявлено место проведения конкурса "Евровидение-2024"

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Швеция выбрала город, в котором в следующем году пройдет 68-й песенный конкурс "Евровидение". Это снова будет Мальмё, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си".

Поскольку "Евровидение-2023", проходившее в Ливерпуле, выиграла шведка Лорин, именно её страна должна принимать следующий конкурс.

Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая 2024 года, а финал — 11 мая на "Мальмё Арене".

Мальмё был выбран местом проведения конкурса из нескольких городов, подавших заявки. Третий по населению город Швеции обошёл столицу Стокгольм. В ходе отбора принималось во внимание наличие подходящих площадок и возможность размещения тысяч прибывающих участников, представителей СМИ и фанатов. "Евровидение" в Мальмё уже проходило дважды — в 1992 и 2013 году.

В целом Швеция, родина легенды "Евровидения" группы Abba, будет принимать этот конкурс уже в седьмой раз. По этому показателю рекорд принадлежит Великобритании, в которой прошло девять конкурсов. В этом году Британия взяла на себя организацию конкурса вместо Украины, которая победила в 2022 году, но не смогла принять его из-за продолжающейся войны.