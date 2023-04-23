Обидным поражением завершился для Казахстана женский чемпионат мира по хоккею

Фото: Olympic.kz

Женская сборная Казахстана провела свой заключительный матч на чемпионате мира-2023 по хоккею в группе "B" первого дивизиона, который проходит в южно-корейском Сувоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские хоккеистки встретились с хозяйками турнира командой Южной Кореи и проиграли со счетом 1:2. В составе победительниц голы забивали Хан Су-Джин (5-я минута) и Ким Хи-Вон (57-я); у Казахстана шайбой отметилась Лариса Свиридова (10-я).

Таким образом, сборная Казахстана потерпела пятое поражение подряд и вылетела в группу "А" второго дивизиона чемпионата мира.

Ранее Казахстан также уступил сборным Великобритании (0:1), Словении (1:2), Италии (0:3) и Польши (2:3).