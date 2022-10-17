О правилах прикрепления иностранцев к поликлиникам рассказали медики Алматы

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На брифинге в Региональной службе коммуникаций медики рассказали, как иностранные граждане и трудовые мигранты из ЕАЭС могут прикрепиться к поликлинике и получить медицинскую помощь, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на РСК Алматы.

Директор Алматинского городского филиала республиканского центра электронного здравоохранения Гульнара Искакова вначале напомнила, что в Казахстане 15 октября стартовала ежегодная кампания по свободному прикреплению к организациям первичной медико-санитарной помощи, она продлится до 15 ноября.

"На сегодняшний день первичную медико-санитарную помощь в Алматы оказывают 73 первичные медико-санитарные организации, из них 40 государственные, остальные частные. Сегодня шесть новых поставщиков изъявили желание прикреплять и оказывать первичную медико-санитарную помощь", - сообщила Гульнара Искакова.

Также она сообщила, что для иностранцев и трудовых мигрантов правила прикрепления к организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, изменились с 15 августа прошлого года. Теперь они должны иметь договор добровольного медицинского страхования (ДМС).

"Если иностранный гражданин постоянно проживает на территории РК или имеет вид на жительство, он имеет право на получение помощи в рамках ОСМС и ГОБМП. На сегодняшний день к поликлиникам Алматы прикреплено больше 22 тысяч иностранных граждан. Среди них свыше пяти тысяч граждан Российской Федерации", - сообщила Гульнара Искакова.

Руководитель отдела лечебно-профилактической деятельности управления общественного здравоохранения города Алматы Лайла Имангалиева пояснила, что, прикрепившись к организации ПМСП в период кампании, горожане начнут получать медицинскую помощь в ней только с 1 января 2023 года. То есть, до 31 декабря они продолжат обслуживаться в поликлинике, к которой были прикреплены ранее.

Медики напомнили, что существует три возможности прикрепления: в рамках кампании прикрепления, свободный выбор и по причине переезда. Лучше выбирать ту поликлинику, которая находится по месту вашего постоянного проживания, чтобы при необходимости участковый врач смог оказать вам помощь и наблюдать вас на дому.