Лента новостей
- Вместо бизнес-идей на личные нужды тратила чиновница гранты в СКО 15:38 0
- Что нужно сделать после покупки жилья? Чек-лист 15:35 16
- В Кыргызстане не рассматривают выход из ОДКБ 15:31 46
- Ассоциацию Военных и специальных учебных заведений создадут в Казахстане 15:09 103
- Выплату пособия по уходу за ребенком в Казахстане продлят до полутора лет 14:55 130
- Алматы лидирует среди регионов по объёму привлечённых частных инвестиций 14:46 139
- Объём депозитов в Казахстане снова обновил исторический максимум 14:43 114
- До 23 сократили перечень профессий, которые можно заочно получить в колледжах РК 14:33 201
- О правилах прикрепления иностранцев к поликлиникам рассказали медики Алматы 14:32 121
- Строитель погиб после падения балки с высоты в Шымкенте 13:46 187
- В КГА прокомментировали отмену рейса Москва - Астана - Москва авиакомпании "Азимут" 13:24 399
- В Алматы 17 октября начался отопительный сезон 13:16 362
- Домашний скот в Казахстане будут маркировать светоотражающей краской 13:11 178
- Токаев принял председателя комиссии по правам человека при президенте Игоря Рогова 13:05 269
- Столичный микрорайон Чубары начнут газифицировать в следующем году 12:52 261
- "Кончаем местные дороги, пока строим новые" - депутат потребовал надлежащего ухода за дорогами 12:30 280
- Из аэропорта Актобе запустят пять новых направлений 12:27 234
- Жигули Дайрабаев зарегистрирован кандидатом в президенты РК - ЦИК 12:26 228
- Главная мечеть Казахстана станет памятником истории и культуры 12:05 376
- 54 тысячи тенге в среднем получают казахстанцы с инвалидностью в месяц 11:50 342
- Второй ребёнок получил экзоскелет от фонда "Қазақстан халқына" 11:32 331
- Цены в Казахстане за сентябрь выросли выше среднеисторической нормы - Нацбанк 11:31 297
- Китайский взгляд: СВМДА - платформа для открытой, инклюзивной концепции безопасности 11:00 386
- Казахстан утвердил Концепцию развития финансового мониторинга до 2026 года 10:53 320
- "Астана Хаб" стал "офшорной площадкой" для майнеров – Счетный комитет 10:41 392
- Более 10 миллионов казахстанцев живут в опасных зонах 10:27 385
- С начала года казахстанцам выплатили пенсии на 2,2 триллиона тенге 09:53 306
- "Свой человек" — жители села Акжар рассказали, как изменился аул после назначения акима-женщины 09:47 679
- Массовая драка футбольных фанатов "Тобола" и "Актобе" попала на видео 09:27 642
- 75 лет вместе: секрет крепкого брака раскрыли 100-летние супруги 09:10 459
- Аналитики назвали срок наступления рецессии в экономике США 09:06 314
- 12 казахстанцев заразились коронавирусом за минувшие сутки 08:42 308
- В бета-версии WhatsApp появилась возможность редактирования сообщений 07:36 351
- 1,7 тонны незаконно добытой рыбы изъяли у атыраусцев 06:22 470
- Казахстанский полицейский стал бронзовым призёром на Кубке Азии 05:27 372
- Педагог получила травму от ученика в школе Атырау 04:45 805
- Взрыв автоцистерны с ГСМ предотвратили в Атырауской области 03:31 463
- Пожар произошёл на EXPO в Астане 02:15 797
- Сгоревший лес начали восстанавливать в Костанайской области 01:44 456
- Житель Уральска украл телефон у россиянина 00:34 544
- Казахстанский фильм представили на кинофестивале в Корее 16.10.2022 719
- "Реал" обыграл "Барселону" в Мадриде 16.10.2022 564
- Гулял целые сутки: полицейские Семея нашли пропавшего мальчика 16.10.2022 839
- Стал известен следующий соперник Головкина 16.10.2022 1060
- Подростку выстрелили в живот в ЗКО 16.10.2022 787
- Фанаты "Гарри Поттера" с волшебными палочками пришли к Хоггвардсу 16.10.2022 523
- Казахстан должен развиваться не путём революции: опубликовано архивное видео с Токаевым 16.10.2022 554
- Ветер, дождь и туман: казахстанские синоптики дали прогноз на понедельник 16.10.2022 624
- Популярные мифы об анестезии развенчала казахстанский врач 16.10.2022 1110
- Казахстан завоевал "золото" на чемпионате Азии по тяжёлой атлетике 16.10.2022 1235
- Россиянина с дроном арестовали в Норвегии 16.10.2022 825
- Предложил выпить, а потом избил. Столичные полицейские задержали грабителя 16.10.2022 838
- Что говорят политологи о предстоящих выборах в Казахстане 16.10.2022 572
- Незаконную добычу гравия пресекли в Талдыкоргане 16.10.2022 486
- Как выглядит дом-музей Кунаева в Алматы 16.10.2022 648
- Представители 87 этносов устроили креативный праздник-ярмарку в Таразе 16.10.2022 740
- В сети появилось видео, как тренируются будущие бойцы СОБР 16.10.2022 921
- Гвардеец и собака по кличке Луна задержали мужчину с наркотиками в Жезказгане 16.10.2022 943
- Анна Данилина проиграла в первом круге турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре 16.10.2022 460
- Фестиваль граффити собрал полсотни художников в Алматы 16.10.2022 544
- На видео о необычной полицейской погоне отреагировали в МВД 16.10.2022 3634
- "Древняя, как мир". Что мы знаем о коррупции в Казахстане 16.10.2022 670
- Пожар в турецком небоскрёбе попал на видео 16.10.2022 781
- Коронавирусом за сутки заболели 36 казахстанцев 16.10.2022 415
- Теракт произошел в Белгородской области России 16.10.2022 2593
- Жительница Мангистау распространяла сектантсткие лекции 16.10.2022 1252
- Китай призвал своих граждан покинуть территорию Украины 16.10.2022 1170
- Атырауский чиновник прокатился по городу в инвалидной коляске 16.10.2022 1024
- Касым и Жомарт: о чем мечтают близнецы из Актау 16.10.2022 1064
- В Костанайской области закупили 268 ампул препарата для химической кастрации 16.10.2022 759
- Без тепла и газа: в ЗКО жители вынуждены жить в сараях 16.10.2022 701
- Бетонная опора придавила рабочего в Мангистау 16.10.2022 550
- 147 миллионов тенге готовы потратить в Усть-Каменогорске на зимнее содержание дорог 16.10.2022 433
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 29673
- Казахстанец завоевал "бронзу" чемпионата Азии по тяжелой атлетике 16.10.2022 714
- Жителей ВКО просят ограничить посещение лесной зоны 15.10.2022 489
- Президент поздравил казахстанских фермеров с итогами уборки урожая 15.10.2022 576
- Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана 15.10.2022 2045
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 1922
- Отказ ЦИК регистрировать троих кандидатов прокомментировали в штабе "За честные выборы" 15.10.2022 1047
О правилах прикрепления иностранцев к поликлиникам рассказали медики Алматы
На брифинге в Региональной службе коммуникаций медики рассказали, как иностранные граждане и трудовые мигранты из ЕАЭС могут прикрепиться к поликлинике и получить медицинскую помощь, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на РСК Алматы.
Директор Алматинского городского филиала республиканского центра электронного здравоохранения Гульнара Искакова вначале напомнила, что в Казахстане 15 октября стартовала ежегодная кампания по свободному прикреплению к организациям первичной медико-санитарной помощи, она продлится до 15 ноября.
"На сегодняшний день первичную медико-санитарную помощь в Алматы оказывают 73 первичные медико-санитарные организации, из них 40 государственные, остальные частные. Сегодня шесть новых поставщиков изъявили желание прикреплять и оказывать первичную медико-санитарную помощь", - сообщила Гульнара Искакова.
Также она сообщила, что для иностранцев и трудовых мигрантов правила прикрепления к организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, изменились с 15 августа прошлого года. Теперь они должны иметь договор добровольного медицинского страхования (ДМС).
"Если иностранный гражданин постоянно проживает на территории РК или имеет вид на жительство, он имеет право на получение помощи в рамках ОСМС и ГОБМП. На сегодняшний день к поликлиникам Алматы прикреплено больше 22 тысяч иностранных граждан. Среди них свыше пяти тысяч граждан Российской Федерации", - сообщила Гульнара Искакова.
Руководитель отдела лечебно-профилактической деятельности управления общественного здравоохранения города Алматы Лайла Имангалиева пояснила, что, прикрепившись к организации ПМСП в период кампании, горожане начнут получать медицинскую помощь в ней только с 1 января 2023 года. То есть, до 31 декабря они продолжат обслуживаться в поликлинике, к которой были прикреплены ранее.
Медики напомнили, что существует три возможности прикрепления: в рамках кампании прикрепления, свободный выбор и по причине переезда. Лучше выбирать ту поликлинику, которая находится по месту вашего постоянного проживания, чтобы при необходимости участковый врач смог оказать вам помощь и наблюдать вас на дому.
-
Hype news
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 29673
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 1922
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 1502
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 8050
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 3594
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 680
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 1082
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 30628
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 1787
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 2901
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 9154
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 8201
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 5157
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 297718
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 5587
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 4935
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 22195
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 5426
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 5281
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 12297
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 7881
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 7454
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 9261
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 25763
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 7372
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 11040
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 18629
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 8924
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 9652
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 6486
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 26054
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 6522
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 345744
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 34801
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 7259
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 7939
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 13849
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 7180
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 46917
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 12125
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 9993
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 9222
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 8337
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 8795
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 10316
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 7872
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 8647
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 8146
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 25315
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 7979
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 8337
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 7862
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 29549
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 187192
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 14813
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 19017
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 9814
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 10242
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 18944
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 5962
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 11875
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 5895
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 8649
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 30661
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 13146
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 6544
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 10489
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 6667
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 23798
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 8702
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 9456
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 7877
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 13207
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 8631
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 7571
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 7645
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 11378
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 7796
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 7327
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 9916
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 11439
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 9815
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 9800
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 10240
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 9464
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 13784
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 10433
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 12350
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13281
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13069
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10705
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11050
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 27115
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 11987
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14301
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11084
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12395
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13066
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14265
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 12461
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 14427
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13919
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15128
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15073
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 31618
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 15529
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 16446
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16191
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 16931
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 16985
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 25729
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 16440
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 23710
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 34450
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18223
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 23508
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 22757
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 24780
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20817
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22176
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 20375
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20297
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20157
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 35859
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22253
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 20457
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25185
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 24514
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 24817
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24111
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24225
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26352
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 26869
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 25536
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25111
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 25811
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 26897
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24660
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 27806
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 25575
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26207
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27183
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 28858
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 27849
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27001
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 30708
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26649
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 29559
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27218
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 57994
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28748
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27810
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 29505
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 27433
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27835
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27835
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 27538
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 30153
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 28550
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 30735