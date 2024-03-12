О перспективах развития сотрудничества с Азербайджаном рассказал казахстанский политолог

Политолог Алмас Аубекеров рассказал, почему Казахстан активно налаживает сотрудничество с Азербайджаном, передаёт BaigeNews.kz.

11 марта Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику. Касым-Жомарт Токаев отметил положительную динамику развития торгово-экономических отношений с Азербайджаном. Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном c 2020 года увеличился в пять раз.

На совместном брифинге для представителей СМИ оба президента высказались о важности совместных транспортно-логистических проектов.

Важность совместных транспортно-логистических проектов отметил и казахстанский политолог Марат Шибутов.

"Черное море все больше становится морем боевых действий, где под угрозой находятся как сами перевозки, так и работа портовых сооружений…Поэтому так важно наладить второй маршрут через Каспий и Азербайджан. Ранее он уже работал, но потом расширили Каспийский трубопровод, и он не выдержал конкуренции, потому что было больше перегрузок. Хотя Казахстан расширил порт Актау и построил порт Курык именно для этого маршрута. Как минимум, теперь на нем будет меньше рисков, чем через Новороссийск, потому что пока Россия ничего не может сделать с морскими силами Украины", - сказал эксперт.

Алмас Аубекеров отметил, что Казахстан действительно ищет и развивает альтернативные варианты экспорта.

"Наиболее перспективным вариантом является транспортировка нефти по Каспийскому морю с выходом на мировые рынки через Азербайджан по нефтепроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан". В перспективе, задействовав данный трубопровод, Казахстан может направлять по нему до 20 миллионов тонн нефти. В 2023 году по маршруту "Баку-Тбилиси-Джейхан" было экспортировано почти 1,4 млн казахстанской нефти, что в 5,5 раза больше, чем годом ранее (250 тыс. тонн). "КазМунайГаз" и азербайджанская госкомпания SOCAR заключили договор, предусматривающий транспортировку по "Баку-Тбилиси-Джейхан" до 1,5 млн тонн тенгизской нефти, с дальнейшим увеличением до 5 млн тонн в год", - сказал Алмас Аубекеров.

Стратегическая цель Казахстана – развитие танкерного и торгового флота для работы в Каспийском море и открытых морях, поддержка и оказание сервисных услуг для таких проектов как "Кашаган", "Каламкас-море – Хазар", развитие береговой инфраструктуры, включая строительство судов и объектов портовой инфраструктуры, подготовка морских специалистов в Казахстане.

В 2024 году будет проведено дноуглубление акватории порта Курык, а в 2025-м аналогичные работы запланированы в Актау. Также в целях развития отрасли морского транспорта совместно с компаниями "Ляньюньган порт" начнется строительство контейнерного хаба в морском порту Актау, что увеличит возможности контейнерных перевозок до 300 тысяч в двадцатифутовом эквиваленте. В рамках развития торгового флота изучается возможность строительства собственного судостроительного завода на побережье Каспия.

"В рамках увеличения пропускной способности запланированы модернизация причальной инфраструктуры порта Актау и строительство трех новых терминалов в Курыке. Общий объем инвестиций на развитие терминалов Актау и Курык составит порядка 618 миллионов долларов США. Указанные меры будут учтены в разрабатываемом Комплексном плане развития морской инфраструктуры до 2030 года. В развитии Транскаспийского маршрута сегодня заинтересованы не только Казахстан и Азербайджан, но и Китай, а также страны Европы и Центральной Азии. И, конечно же, речь идет не только о перевозке энергоресурсов. Очевидно, что в ближайшее десятилетие в расширение возможностей Среднего коридора будут инвестированы миллиарды долларов, и Казахстан должен правильно воспользоваться этим моментом", - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику. Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию Президента Азербайджана "Загульба". Токаев провёл переговоры с президентом Азербайджана.

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев приняли участие посредством телемоста в церемонии прибытия контейнерного блок-поезда с нового казахско-китайского транспортно-логистического центра в Сиане на станцию Апшерон по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Касым-Жомарт Токаев объяснил важность своего визита в Баку. Политолог рассказал о целях поездки Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан. Токаев принял участие в церемонии открытия Центра детского творчества имени Курмангазы в Физули.