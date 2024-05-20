В отношении экс-акима заведено уголовное дело в Костанайской области

В отношении экс-акима Карасуского района Костанайской области Виктора Радченко возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Он покинул свою должность в марте 2024 года.

Сообщается, что вместе с ним по делу проходят ряд должностных лиц. Они подозреваются как в даче, так и в получение денег, сообщили в Антикоррупционной службе по Костанайской области

"В отношении должностных лиц аппарата акима Карасуского района ведётся расследование по статьям 366 часть 2, 367 часть 2, 368 часть 1 УК РК. Одним из подозреваемых является Радченко В.Н.", – сообщается в ответе ведомства на запрос "ТоболИнфо".

По данным портала, речь идёт о получении взятки от фирмы, которая занимается ремонтом дорог. Виктор Радченко уже признал вину и готов пойти на процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.