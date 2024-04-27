Нужны свежие идеи и действенные меры, исходящие от самой АНК - эксперт

Последовательно усиливать роль Ассамблеи в принятии государственных решений, сопровождении проводимых в стране реформ поручил на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс" Глава государства Касым-Жомарт Токаев. О вопросах этнической политики в Казахстане корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с экспертом Института Евразийской интеграции Адильханом Гадельшиевым.

Ассамблея народа Казахстана является уникальным институтом координации этнокультурных объединений и важным инструментом общественной самоорганизации. Президент Казахстана считает необходимым укрепить институциональный потенциал Ассамблеи, усилить ее взаимодействие с государственными органами, Парламентом и маслихатами. О своевременности данного решения высказался Адильхан Гадельшиев.

"Ассамблея народа Казахстана – это полноценный консультативно-совещательный орган, занимающийся вопросами в сфере межэтнических отношений. И Глава государства, понимая её значимость для стабильности Казахстана, возлагает на эту структуру большие надежды, вкладывая в ее развитие значительные усилия", - отметил эксперт.

Он считает, что сегодня в условиях глобальной турбулентности результативно противостоять новым вызовам можно только при объединении усилий всех госорганов и частичной модернизации самой АНК.

"Вызовы и потенциальные риски, влияющие на межэтническую ситуацию, быстро меняются. В определенные моменты бывает очень сложно на них вовремя отреагировать и сохранить межэтническую стабильность, тем более, когда наш этнический, лингвистический, культурный ландшафты стремительно меняются", - сказал Гадельшиев.

Заметно, как с экономическим развитием городов возросла пространственная мобильность населения, в связи с чем изменилась "атмосфера" современных агломераций. Различные модели поведения разнообразных этнических, религиозных и других групп добавили еще больше колорита мегаполисам. Адильхан Гадельшиев считает, что все эти и многие другие процессы сильно влияют на социальные отношения.

"Новые психологические и поведенческие процессы могут усилить риски разногласий, избежать которых можно с помощью проведения новой политики, о которой на ХХХІІІ сессии говорил Президент", - уверен эксперт.

Гадельшиев высказался относительно поручения президента о том, что в руководстве структур Ассамблеи и этнокультурных объединений должны быть представители из числа молодежи.