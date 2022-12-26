Новый терминал аэропорта Шымкента отстаёт от обещанного акимом срока сдачи

Фото: otyrar.kz

Строительство нового пассажирского терминала аэропорта Шымкента завершено только на 85 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городское управление транспорта.

"Продолжается строительство нового пассажирского терминала в Международном аэропорту Шымкента за счёт частных инвестиций. На сегодняшний день крыша терминала полностью закрыта, монтаж фасадных систем выполнен на 98%, монтаж вентиляционных систем выполнен на 95%. Кроме того, ведутся работы по монтажу устройств багажной системы, лифтов и эскалаторов и инженерных сетей. В настоящее время установлено 9 из 12 лифтов, 10 из 12 эскалаторов, а общий проект выполнен на 85%",- сообщили в ведомстве.

По данным управления транспорта, администрация города благоустроила парковку перед аэропортом, построила подъезд к новому терминалу и проложила инженерные коммуникации.

Фото otyrar.kz

Напомним, в декабре 2021 года на брифинге аким Шымкента Мурат Айтенов уже сообщал о задержках строительства из-за пандемии. После чего озвучил срок - первое полугодие 2022 года.