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  • Новый терминал аэропорта Шымкента отстаёт от обещанного акимом срока сдачи
otyrar.kz Сегодня, 18:20
124
Сегодня, 18:20
124
Фото: otyrar.kz

Новый терминал аэропорта Шымкента отстаёт от обещанного акимом срока сдачи

Строительство нового пассажирского терминала аэропорта Шымкента завершено только на 85 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городское управление транспорта. 

"Продолжается строительство нового пассажирского терминала в Международном аэропорту Шымкента за счёт частных инвестиций. На сегодняшний день крыша терминала полностью закрыта, монтаж фасадных систем выполнен на 98%, монтаж вентиляционных систем выполнен на 95%. Кроме того, ведутся работы по монтажу устройств багажной системы, лифтов и эскалаторов и инженерных сетей. В настоящее время установлено 9 из 12 лифтов, 10 из 12 эскалаторов, а общий проект выполнен на 85%",- сообщили в ведомстве. 

По данным управления транспорта, администрация города благоустроила парковку перед аэропортом, построила подъезд к новому терминалу и проложила инженерные коммуникации. 

Фото otyrar.kz

Напомним, в декабре 2021 года на брифинге аким Шымкента Мурат Айтенов уже сообщал о задержках строительства из-за пандемии. После чего озвучил срок - первое полугодие 2022 года. 

"Данный проект полностью инвестиционный. Полностью за свой счёт инвестор строит. За счёт государства мы сдали в эксплуатацию стоянку, которая будет платной в перспективе. Мы сделали специальную дорогу для аэропорта, она расширена соответствующе аэропорту. Уже проводим инженерную инфраструктуру, электричество, воду. В 2018 году строительство началось. Инвестор обещал в 2020 году завершить. К сожалению, ситуация усложнилась в связи с пандемией, экономика встала. В этой связи инвестор отсрочил сдачу и обещает в 2022 году в первом полугодии завершить. Мы будем надеяться на это", - сказал тогда аким Шымкента.

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#аэропорт Шымкента #инфраструктура
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:20
124
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