Новую модель школьного питания разработали в Казахстане

В шести школах Астаны запустили в пилотном режиме новую модель школьного питания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Министерство просвещения совместно с Национальным центром здорового питания в шести школах Астаны в рамках пилотного проекта проведут комплекс поэтапных мероприятий для формирования культуры школьного питания.

В первую очередь планируют провести наблюдение за моделями поведения детей в школьной столовой и анкетирование учащихся на знание принципов здорового питания, а также измерят рост и вес школьников.

Затем министерство проведёт обучение по принципам здорового образа жизни для поставщиков, школьного персонала, учеников и их родителей.

На третьем этапе нормативно-правовые документы, регулирующие питание школьников, поправят так, чтобы еда в буфетах и столовых была здоровой и учитывала физиологические потребностей детей.

После этого ведомства перейдут к разработке новой модели школьного питания, ориентированной на поддержание здоровья детей. Планируется, что этот процесс обеспечит скоординированный подход к созданию образовательной среды, способствующей поддержанию здоровья.

Завершит переход на новую модель питания мониторинг и оценка эффективности внедрённых изменений.

Напомним, ранее в министерстве изучили критерии, влияющие на безопасные условия организации питания и разработали меню в соответствии с национальными традициями и ассортиментом отечественной продукции, производимой в регионе.