Новогодние ёлки Алматы и Астаны вошли в список самых высоких в СНГ

Туристический портал "ТурСтат" опубликовал рейтинг самых больших новогодних ёлок в странах СНГ, установленных к Новому году, передаёт BaigeNews.kz.

Рейтинг представлен по результатам исследования высоты главных новогодних елок в столицах стран СНГ к празднику. Топ-10 зелёных символов года выглядит так:

1. Ашхабад, Туркменистан, 44 метра

2. Ереван, Армения, 37 метров

3. Ташкент, Узбекистан, 35 метров

4. Баку, Азербайджан, 34 метра

5. Бишкек, Кыргызстан, 32 метра

6. Минск, Беларусь. 30 метров

7. Душанбе, Таджикистан, 30 метров

8. Москва, Россия, 25 метров

9. Астана, Казахстан, 25 метров

10. Алматы, Казахстан, 20 метров.

Отмечается, что первая в рейтинге новогодняя ёлка Туркменистана имеет высоту 44 метра. Её установили перед культурно-развлекательным центром "Алем" ("Вселенная") в Ашхабаде, столице страны. Для украшения главной ёлки в Ашхабаде использовали 4 тысячи игрушек и 55 тысяч светодиодных лампочек.

Здесь же представлены характеристика и видео каждой ёлки из списка топ-10.

17 декабря в Астане прошла торжественная церемония зажжения главной елки столицы. Она украшена световыми декоративными снежинками и узорами, игрушками, стробоскопами, гирляндами и др. На макушке ели использована световая снежинка размером два метра.

20 декабря состоялось зажжение главной ёлки Алматы высотой 20 метров. Она установлена на площади имени Абая.