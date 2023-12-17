Главную ёлку зажгли в Астане

В Астане состоялась торжественная церемония зажжения главной елки столицы. В мероприятии приняли участие порядка пяти тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Высота новогодней елки составляет 25 метров. Украшена она световыми декоративными снежинками и узорами, игрушками, стробоскопами, гирляндами и др. На макушке ели использована световая снежинка размером два метра.

На территории ЭКСПО во время зажжения елки для жителей и гостей столицы была организована концертная программа, новогодняя ярмарка, горки, каток, лабиринт, фуд-корт, тематические фотозоны и др. Участие в мероприятии приняли около пяти тысяч человек.

Гостей мероприятия встречали ростовые куклы в образах "человека-полумесяца", "чудака в шубе", снежной королевы, гнома и щелкунчика, и дарили всем собравшимся максимум позитивных эмоций.

Отметим, в пяти районах столицы сегодня зажгли порядка 30 праздничных ёлок, также свою работу начнут зимние городки с катками, горками, новогодней ярмаркой и другие развлечения.

Фото: пресс-служба акимата Астаны