Главную 20-метровую ёлку зажгли в Алматы

Главная ёлка Алматы высотой 20 метров установлена на имени площади Абая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

На вечер 20 декабря в день зажжения ёлки была запланирована концертная программа с участием звёзд казахстанской эстрады — Розы Рымбаевой, Мадины Садвакасовой, Али Окапова, Мади Рымбаева, музыкальных групп "Жігіттер", "Кешью", "Ринго", "Шамис" и других артистов.

Всего город украсили более 60 искусственных елей, тысячи световых декораций и километры гирлянд.

Новогодние ели установлены на основных площадях каждого района: Алмалинский район — площадь "Астана", площадь перед КазНТОБ им. Абая;

Алатауский район — площадь перед ЛД "Алматы Арена", Ауэзовский район — площадь перед ТЮЗ им. Н. Сац;

Бостандыкский район — парк имени Первого Президента, Дворец спорта им. Б. Шолака;

Жетысуский район — ул. Серикова, 2А;

Медеуский район — площадь перед ЛД "Халык Арена", ВСК "Медеу";

Турксибский район — Дом школьников № 6 по пр. Сейфуллина;

Наурызбайский район — мкр. Шугыла, 347.

Также в едином стиле световых композиций оформлены общественные пространства города, пешеходные улицы — Панфилова, Жибек жолы, магистральные улицы: ул. Сатпаева, ул. Толе би, ул. Майлина, пр. Назарбаева, пр. Аль-Фараби, пр. Абылай хана и др.

В новогоднюю ночь на площади "Астана" планируется концерт с участием звёзд казахстанской эстрады, после которого в небо запустят праздничный фейерверк.

"Кроме того, для жителей и гостей мегаполиса будет организован Новогодний фестиваль, который охватит все районы города. В его программе — народное караоке, танцевальный флешмоб, конкурсы, спектакли, живая музыка с участием звёзд эстрады, фотосессии с хаски, мастер-классы и выставки, гастрокорнеры с городскими ресторанами и кафе", — рассказали в акимате Алматы.

С 21 по 31 декабря на площади имени Абая и площади "Астана" с 16:00 до 21:00, с 27 по 31 декабря на основных площадях каждого района с 16:00 до 21:00 и 25 декабря состоится парад Дедов Морозов.