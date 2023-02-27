Новое землетрясение произошло в Турции. Есть жертвы

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Землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло в турецком городе Малатья в понедельник, 27 февраля, передает BaigeNews.kz со ссылкой на издание Milliyet.

"Согласно сообщению AFAD, землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло в районе Ешилюрт Малатьи в 12:04 (в 15:04 по времени Астаны - ред.). В результате один человек погиб и 69 получили ранения. Мэр Ешилюрта Мехмет Чинар сообщил, что продолжаются поисково-спасательные работы", - сообщило СМИ.

Известно, что в результате землетрясения в Малатье разрушено 29 зданий. Из-под завалов вытащили одного человека. Сообщается, что толчки ощущались и в соседних городах Кахраманмараш и Адыяман.

Напомним, 6 февраля сильнейшее за последние 40 лет землетрясение на юго-востоке Турции унесло жизни более 40 тысяч человек. На месте завалов работали спасатели со всего мира, в том числе и из Казахстана.