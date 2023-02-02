Никаких опасений нет - Жамаубаев о дальнейшей судьбе Jusan Bank

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Заместитель премьер-министра-министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что Jusan Bank стабильно работает и никаких опасений насчёт его будущего нет, передаёт BaigeNews.kz.

Также он высказался касательно финансирования НИШ и Назарбаев университета.

"НИШ и Назарбаев университет финансировались с республиканского бюджета, но идеология была такая, что мы постепенно должны были сокращать финансирование, что мы сейчас и делаем. За счёт того, что в будущем будет создан специальный фонд, который будет вести финансирование засчет своих денег", - сказал Жамаубаев.

Кроме того, министр прокомментировал информацию о том, что эти два образовательных учреждения должен финансировать Jusan Bank.