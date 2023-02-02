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Лента новостей

islamicbanks.ru Сегодня, 11:50
154
Сегодня, 11:50
154
Фото: islamicbanks.ru

Никаких опасений нет - Жамаубаев о дальнейшей судьбе Jusan Bank

Заместитель премьер-министра-министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что Jusan Bank стабильно работает и никаких опасений насчёт его будущего нет, передаёт BaigeNews.kz.

Также он высказался касательно финансирования НИШ и Назарбаев университета. 

"НИШ и Назарбаев университет финансировались с республиканского бюджета, но идеология была такая, что мы постепенно должны были сокращать финансирование, что мы сейчас и делаем. За счёт того, что в будущем будет создан специальный фонд, который будет вести финансирование засчет своих денег", - сказал Жамаубаев. 

Кроме того, министр прокомментировал информацию о том, что эти два образовательных учреждения должен финансировать Jusan Bank.

"Это неправильно в корне. Поскольку во-первых, это такой же коммерческий банк, как и другие, то есть он привлекает средства населения, формирует свой собственный капитал, и, прежде всего, кредитует экономику. За счет прибыли повышаются дивиденды акционеров, а конечные акционеры это как раз-таки фонд, который должен финансировать НИШ. Поэтому прямого финансирования от банка нет, но тем не менее за счет дивидендов, после того, складывающихся после того как они выплатят налоги, после того как по закону прибыль распределится, только тогда они могут чистую прибыль поднять до фонда, а фонд будет финансировать. Такая идеология должна работать", - сообщил Ерулан Жамаубаев.

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#Jusan bank #Ерлан Жамаубаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:50
154
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