Лента новостей
- Минфин: Сумму финансирования партий в парламенте могут пересмотреть 12:12 0
- В Алматы снова столкнулись два автобуса: есть пострадавшие 12:09 28
- В Казахстане легализовали 10 тысяч иностранных авто 11:53 96
- Никаких опасений нет - Жамаубаев о дальнейшей судьбе Jusan Bank 11:50 153
- Казахстанская легкоатлетка завоевала "золото" крупного международного турнира 11:43 128
- Кыргызстану продлили сроки модернизации пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС 11:35 111
- Потоп в Туркестанской области: из-за дождя затопило Туркестан, Кентау и три района 11:28 176
- Ерулан Жамаубаев прокомментировал закрытие торгового представительства в РФ 11:16 165
- Более 20 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг в январе 11:09 182
- Три основных источника загрязнения атмосферы определили в Казахстане 10:55 230
- Родила в подгузник: как наказали врачей и акушеров в Уральске 10:53 206
- Мужчина застрелил собаку на автостоянке в Павлодаре 10:37 253
- Сенат прекратил полномочия депутата Гульмиры Каримовой 10:27 300
- АФМ завершил расследование в отношении монополиста по перевозке грузов из Китая в Казахстан 10:10 295
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 09:39 367
- Сколько человек заразились COVID-19 за сутки, рассказали в Минздраве 08:47 331
- Казахстан разгромно выиграл юниорский чемпионат мира по хоккею 08:29 593
- Население Казахстана за год выросло на 260 тысяч человек 07:42 363
- В Атырау в общежитии обвалилась стена, студентов эвакуировали 06:37 571
- Елена Рыбакина номинирована на "Лучшую теннисистку месяца" 05:19 448
- Некоторым стипендиатам программы "Болашак" сократили срок отработки 04:28 409
- Токаев лично поздравил казахстанскую шахматистку Бибисару Асаубаеву 03:41 482
- Огромную партию лука пытались вывезти из Казахстана 02:15 599
- Закрытие торгового представительства РК в России объяснили в Минторговли 01:42 693
- "15 жилых комплексов и ни одной школы" — застройку Астаны обсудили в Amanat 00:28 606
- Наехал на авто на полицейских: в Актобе осудили участника январских событий 01.02.2023 660
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 764
- Новый собственник ТЭЦ Риддера опроверг заявление Куантырова о повышении тарифа 01.02.2023 498
- Токаев отметил заслуги 73-летнего спортсмена из Карагандинской области 01.02.2023 568
- Погоня за водителем попала на видео в Кызылординской области 01.02.2023 414
- Планы по добыче нефти в Казахстане озвучили в Минэнерго 01.02.2023 626
- "Задирал юбку, гладил по колену" - жертвы харассмента в Казахстане рассказали свои истории 01.02.2023 1329
- Скаутинг для детей, льготные авиабилеты и система учёта туристов. Как развивается туризм в Казахстане 01.02.2023 417
- Сколько автомобилей легализовали в Казахстане 01.02.2023 478
- Сильные осадки прогнозируют синоптики в Казахстане 01.02.2023 647
- Главы правительств Армении, Беларуси, Кыргызстана и России встретятся в Алматы 01.02.2023 595
- Филиал университета Heriot-Watt откроют в Актобе 01.02.2023 2245
- Контакты руководителей территориальных департаментов опубликовал Антикор 01.02.2023 570
- В Казахстане презентовали первую школу, построенную на изъятые у коррупционеров деньги 01.02.2023 548
- Женская сборная Казахстана по пулевой стрельбе завоевала "золото" Кубка мира 01.02.2023 570
- Новую партию намерены создать в Казахстане 01.02.2023 732
- Фильм про Каныша Сатпаева выходит в прокат 01.02.2023 721
- Резкого увеличения тарифов на электроэнергию в проблемных городах не будет - Скляр 01.02.2023 507
- Акчулаков прокомментировал инцидент с целующимися мужчинами в лифте Астаны 01.02.2023 2569
- Машина провалилась под лёд на Капшагае 01.02.2023 596
- В Актау мужчине, на которого сбросили диван на голову, заменили позвоночник 01.02.2023 746
- НПК подала в Центризбирком партийный список кандидатов в мажилис РК 01.02.2023 504
- Тело пропавшей несколько месяцев назад женщины нашли в ВКО 01.02.2023 771
- В Казахстане введут цифровую платформу для контроля техсостояния ТЭЦ 01.02.2023 605
- В Аксу бизнесвумен три года не могла добиться от акимата благоустройства территории 01.02.2023 797
- Оружие и мясо косули нашли полицейские на трассе в ЗКО 01.02.2023 403
- Казахстанцы завоевали три медали на мировом Гран-при по парадзюдо в Португалии 01.02.2023 464
- Два схрона с оружием обнаружили полицейские в Жамбылской области 01.02.2023 510
- Партии "Ауыл" и Respublica определились с датой проведения предвыборных съездов 01.02.2023 510
- Над развитием "животного права" работают студенты и преподаватели из Астаны 01.02.2023 1076
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 541
- Кузница стартапов. Что происходит в стенах технопарка Astana Hub 01.02.2023 620
- Свыше 1,7 тысячи новых инвестпроектов планируется реализовать в АПК Казахстана до 2030 года 01.02.2023 496
- КНБ выявил канал поставок наркотиков в крупные города Казахстана 01.02.2023 505
- Павлодарский суд частично удовлетворил жалобу Нурлана Масимова 01.02.2023 770
- Систему распознавания речи для тюркских языков создали в Казахстане 01.02.2023 795
- В области Жетысу необоснованно начисляли налоги за рекламу — Антикор 01.02.2023 560
- Глава Нацбанка доложил Токаеву о мерах по снижению инфляции 01.02.2023 551
- Казахстанцы смогут находиться в Узбекистане без регистрации 30 дней 01.02.2023 672
- На 80 миллионов тенге оштрафовали аэропорт Караганды за завышенные цены на авиакеросин 01.02.2023 559
- В Семее предпринимателям незаконно отказывали в подключении к отоплению 01.02.2023 603
- Бывший глава Минэкологии Сериккали Брекешев получил должность в "КазМунайГазе" 01.02.2023 600
- Акимат в СКО создавал искусственно адмбарьер для бизнеса 01.02.2023 5294
- Аналитики назвали надуманной проблему закредитованности в Казахстане 01.02.2023 634
- Как будет работать льготное автокредитование в Казахстане 01.02.2023 1908
- В Казахстане стартовал приём заявок на субсидирование АПК 01.02.2023 811
- Аким Семея работает днём и ночью - Уранхаев о подчинённых и своём возвращении "домой" 01.02.2023 5429
- Жанибек Алимханулы ответил на вызов чемпиона мира 01.02.2023 594
- В Актобе необоснованно затягивали продление сроков аренды земель под бизнес 01.02.2023 625
- Тенге укрепился к доллару с начала года, ослабив позиции к рублю и евро 01.02.2023 569
- Коррупция в детском доме: шесть миллионов тенге пытались похитить в Павлодарской области 01.02.2023 712
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 1405
- Почти 10 тысяч казахстанцев прошли обучение на платформе SKILLS ENBEK 01.02.2023 572
- В Астане спасли женщину, которая едва не утонула, вытаскивая из воды собаку 01.02.2023 603
- "Дорогу бизнесу": Антикоррупционная служба запускает проект по защите предпринимателей 01.02.2023 569
Никаких опасений нет - Жамаубаев о дальнейшей судьбе Jusan Bank
Заместитель премьер-министра-министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что Jusan Bank стабильно работает и никаких опасений насчёт его будущего нет, передаёт BaigeNews.kz.
Также он высказался касательно финансирования НИШ и Назарбаев университета.
"НИШ и Назарбаев университет финансировались с республиканского бюджета, но идеология была такая, что мы постепенно должны были сокращать финансирование, что мы сейчас и делаем. За счёт того, что в будущем будет создан специальный фонд, который будет вести финансирование засчет своих денег", - сказал Жамаубаев.
Кроме того, министр прокомментировал информацию о том, что эти два образовательных учреждения должен финансировать Jusan Bank.
"Это неправильно в корне. Поскольку во-первых, это такой же коммерческий банк, как и другие, то есть он привлекает средства населения, формирует свой собственный капитал, и, прежде всего, кредитует экономику. За счет прибыли повышаются дивиденды акционеров, а конечные акционеры это как раз-таки фонд, который должен финансировать НИШ. Поэтому прямого финансирования от банка нет, но тем не менее за счет дивидендов, после того, складывающихся после того как они выплатят налоги, после того как по закону прибыль распределится, только тогда они могут чистую прибыль поднять до фонда, а фонд будет финансировать. Такая идеология должна работать", - сообщил Ерулан Жамаубаев.
-
Trend news
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 764
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 1405
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 61724
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 19614
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 21417
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 1570
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 4418
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 6517
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 1519
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 1927
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 1676
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 247558
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 1387
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 1504
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 2757
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 2368
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 1761
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 1764
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 3326
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 2776
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 3436
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 1882
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 1845
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 2442
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 1975
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 2562
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 1995
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2204
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 3934
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 2351
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 2294
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 13390
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2067
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 2559
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6021
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 2535
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 2912
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 3437
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 9686
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 2809
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 16343
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 3678
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 2980
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 131328
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 2833
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 40114
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 6498
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 6167
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 6159
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 16050
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 6709
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 20018
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 9919
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 3060
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 3687
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 3053
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 3495
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 26327
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 8719
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 2868
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 5782
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3184
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 3666
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 10447
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 10031
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 8993
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 5156
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 5350
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 5466
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 7371
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 3642
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 4276
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 4886
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 55554
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 4777
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 6823
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 4245
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 5075
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 5423
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 5746
-
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 09:39 367
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 541
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 703
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 622
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 761
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 744
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 848
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 672
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 682
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 691
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 1008
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 676
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 723
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 746
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 759
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 805
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 740
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 992
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1138
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1051
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 1547
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 1458
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 2142
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 1576
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 1518
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 2101
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 1653
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2204
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 1866
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2078
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2191
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2198
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2136
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2106
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 1969
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2165
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2253
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2229
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2229
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 2458
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2339
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 2652
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 2733
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 2582
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 2583
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 2739
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 2689
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 2903
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 2767
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 2688
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 2780
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 2934
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 5267
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 3492
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 4047
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 5022
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 4696
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 4669
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 4583
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 4132
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 5630
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 5651
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 7301
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 7398
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 7343
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 5764
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 5643
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 5918
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 6310
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 5777
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 5362
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 6774
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 6550
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 7053
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 6951
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 6822
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 7160
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 7788
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 8160
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 8659