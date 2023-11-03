Никакие кризисы не страшны: как развиваются отношения между Турцией и Казахстаном

В Астане прошёл X саммит Организации тюркских государств. Одним из участников саммита была Турция. Выступая на открытии мероприятия, Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецких братьев со 100-летием Турецкой Республики. В целом казахстанско-турецкие отношения считаются одними из крепких и значительных. Корреспондент BaigeNews.kz подготовил обзор казахско-турецкого партнёрства.

Турция – один из наиболее значимых политических и экономических партнёров Казахстана в регионе. Она первой признала независимость Казахстана. Первое зарубежное посольство Казахстана открылось в Анкаре.

В ходе встреч на высшем уровне между лидерами двух республик за годы независимости Казахстана достигнуты договорённости по широкому кругу вопросов. Сегодня две братские страны, которых ранее объединяли только общие тюрские корни, являются уже стратегическими партнёрами. Турция является одним из четырёх ведущих торговых партнёров Казахстана. Высокую оценку отношениям между Турцией и Казахстаном даёт казахстанский политолог Аман Мамбеталиев.

"Турция без сомнения является одним из первых государств, признавших нашу независимость. Сотрудничество Казахстана и Турции показывает очень хорошие результаты, как в плане экономической интеграции, так и в плане научной, образовательной, культурной, туристической интеграции. Практически по многим направлениям мы стоим на одинаковых позициях. Думаю, для многих государств-центров сил данный союз стабильности является основным фактором взаимодействия и сотрудничества", - подчеркнул он.

Политолог отметил, что отношения Казахстан – Турция настолько крепки, что им не страшны никакие кризисы.

"Наш товарооборот показывает положительную тенденцию. Ежегодный прирост, несмотря на всякие кризисы, в том числе глобальный кризис, связанный с пандемией, показал, что взаимодействие между нашими государствами очень сильно. Мы взаимопроникаемы по многим отраслям. В будущем, мне кажется, у нас есть все условия для создания более глубокой интеграции на основе экономик, законодельства и других коммуникаций. На протяжении всего периода Казахстан и Турция являлись основными локомативами интеграционных процессов. Я думаю, это и дальше будет продолжаться. Сейчас взимоотношения между Казахстаном и Турцией можно считать образцовыми", - говорит Мамбеталиев.

Торгово-экономическое сотрудничество

Сегодня Турция является основным торгово-экономическим и инвестиционным партнёром Казахстана. По данным национальной компании "Kazakh Invest", с 2005 года по 2023 год Турция вложила в экономику Казахстана порядка пяти миллиардов долларов США. Казахстан в свою очередь вложил в Турцию 1,13 миллиардов долларов США. Турция входит в топ-10 крупнейших инвесторов Казахстана.

В Казахстане турецкие предприниматели достаточно активны, особенно в пищевой, медико-химической, строительной, гостиничной и производственной отраслях. В Казахстане работает более 4 300 компаний с турецким капиталом.

На сегодняшний день реализовано 67 совместных проектов на сумму 2,8 миллиардов долларов США. Наиболее крупные из них - производство безалкогольных напитков Кока-Кола в Алматы и Астане, производство подгузников для взрослых и детей в Туркестанской области, производство кондитерских изделий в Алматинской области.

На стадии реализации находятся 36 проектов на сумму 2,8 миллиардов долларов США. Из значимых отмечен проект по строительству парогазовой установки в Кызылординской области, где на сегодня существует дефицит электроэнергии. Строительство теплоэлектростанции осуществляет турецкая компания Aksa Energy. Мощность парогазовой установки в 240 МВт позволяет полностью покрыть потребность Кызылординской области в электроэнергии на ближайшие годы. Более того регион из импортёра превратится в экспортёра электроэнергии. Ожидаемый ввод в эксплуатацию парогазовой установки по договору – 2025 год. Aksa Energy планирует запустить объект в 2024 году.

Также турецкая фармацевтическая компания Orzax начнёт производство биологических активных добавок в Алматы. Планируется, что компания заполнит рынок Казахстана витаминами и активными добавками.

В 2022 году товарооборот между странами достиг 6,3 миллиардов долларов США, а за 9 месяцев 2023 года этот показатель составил 3,9 миллиардов долларов США.

Год назад президенты Казахстана и Турции на IV заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня договорились довести взаимный торговый оборот до 10 миллиардов долларов США.

Наращивать потенциал двусторонней торговли страны намерены за счёт развития транзитно-транспортных связей. Казахстан и Турция собираются увеличить перевозку грузов через Транскаспийский международный транспортный коридор. В качестве диверсификации транзитных маршрутов предложена возможность использования турецкой стороной железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран – Турция.

Политолог Ислам Кураев считает, что турецких инвесторов в Казахстан помимо таких направлений, как общепит и лёгкая промышленность, привлекают новые направления.

"В целом сфер взаимодействия достаточно много. Сегодня активно практикуется интерес со стороны Республики Казахстан в области военной промышленности, которое развивается в Турции. Турция готова делиться технологиями. Сейчас открылся новый этап развития отношений – это логистика. Логистика связана с Азербайджаном, но с учётом восстановления своих суверенных границ с Республикой Азербайджан, после Карабахской войны, транспортно-логистические пути сегодня открылись и стали наиболее перспективными. Есть возможность увеличивать мощности относительно транспортироваки сырья – нефти и газа – по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан", - отметил он.

По словам проектного менеджера Kazakh Invest Ерсултана Жанабаева, в перспективе Турция планирует реализацию в нашей стране 68 новых проектов. Сотрудничество движется в обрабатывающую сферу.

"Для нас это сейчас приоритет. На фоне западных санкций в отношении России у Казахстана появляется возможность выйти на этот рынок со своей продукцией", - сказал Жанабаев.

Культурно-гуманитарное сотрудничество

В Турции установлены памятники выдающимся личностям казахского народа – Абаю, Абылайхану, Суюнбаю, Жамбылу Жабаеву, Магжану Жумабаеву, Кабанбай Батыру и первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. В Стамбуле есть школа имени Абая. Школам в провинциях Эрзурум в Муш дали имя аль-Фараби.

В сентябре в честь векового юбилея Турции Касым-Жомарт Токаев поручил присвоить одной из улиц Астаны название "Анадолы".

Активно сорудничают между собой союзы писателей двух стран. На сегодня произведения более 100 казахских поэтов и писателей переведены на турецкий язык.

Сотрудничество между Турцией и Казахстаном в сфере образования является важной частью культурно-гуманитарного направления.

"В 90-ые годы в Казахстан очень активно зашло турецкое образование. Появились турецкие лицеи, школы и университеты, которые практиковались до начала 2000-ых. До сих пор эта среда активно развивается", - отметил Ислам Кураев.

На сегодняшний день около 2500 казахстанских студентов окончили турецкие передовые университеты и вносят свой вклад в развитие взаимоотношений двух стран. По данным Совета высшего образования Турции, в 2022-2023 годы в турецких вузах обучаются 8219 казахстанских студентов.

Также успешно функционирует Международный казахско-турецкий университет им. Ахмета Ясауи в Туркестане, созданный по соглашению между правительствами Казахстана и Турции. Филиалы этого вуза действуют в Алматы, Шымкент и Кентау. В них обучается около 8 тысяч студентов.

О развитии культурных связей можно судить и по увеличению числа городов-побратимов двух стран, таких как Анкара-Астана, Алматы-Стамбул, Анталия-Талдыкорган, Павлодар-Кайсери, Актау-Самсун, Шымкент-Измир.

Стоит отметить, после 10-го юбилейного Саммита Организации тюркских государств в Астане наша страна будет председательствовать в данной Организации и всех ее органах.