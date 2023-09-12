  • 12 Сентября, 15:54
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Ни ремонта, ни техники: мастер сервисного центра обманул астанчан

Сегодня, 15:44
АВТОР
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 15:44
Сегодня, 15:44
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Мастер сервисного центра по ремонту электротехники обманывал астанчан. Полиция разыскала уже семерых потерпевших, передаёт BaigeNews.kz.

С заявлением к стражам порядка обратилась сначала одна жительница города. Она сообщила, что сдала в сервисный центр неисправный телевизор Samsung, внесла предоплату за ремонт. Но специалист не выполнил заказ и исчез вместе с телевизором и деньгами, причинив ущерб на сумму 319 тысяч тенге. 

В другом случае, мужчина присвоил 98 тысяч тенге и телевизор Samsung, причинив клиенту материальный ущерб на более чем 400 тысяч тенге. 

Обманутых граждан уже семеро, заявления от потерпевших продолжают поступать в полицию. 

В ходе расследования сотрудники ОП района Алматы выявили 37-летнего жителя города, причастного к мошенничеству. 

"Чужую технику он сбывал случайным лицам и сдавал в ломбарды. В отношении астанчанина проводится расследование по статье 190 УК РК - “Мошенничество”, - сообщили в полиции. 

Ранее мужчина уже был осуждён за мошенничество.

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