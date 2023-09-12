Ни ремонта, ни техники: мастер сервисного центра обманул астанчан
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мастер сервисного центра по ремонту электротехники обманывал астанчан. Полиция разыскала уже семерых потерпевших, передаёт BaigeNews.kz.
С заявлением к стражам порядка обратилась сначала одна жительница города. Она сообщила, что сдала в сервисный центр неисправный телевизор Samsung, внесла предоплату за ремонт. Но специалист не выполнил заказ и исчез вместе с телевизором и деньгами, причинив ущерб на сумму 319 тысяч тенге.
В другом случае, мужчина присвоил 98 тысяч тенге и телевизор Samsung, причинив клиенту материальный ущерб на более чем 400 тысяч тенге.
Обманутых граждан уже семеро, заявления от потерпевших продолжают поступать в полицию.
В ходе расследования сотрудники ОП района Алматы выявили 37-летнего жителя города, причастного к мошенничеству.
"Чужую технику он сбывал случайным лицам и сдавал в ломбарды. В отношении астанчанина проводится расследование по статье 190 УК РК - “Мошенничество”, - сообщили в полиции.
Ранее мужчина уже был осуждён за мошенничество.
Самое читаемое
- Ездить в новых вагонах будут пассажиры по трём направлениям в Казахстане
- История одной закупки: чиновник и бизнесмен из Тараза обокрали государство на 100 миллионов
- Долг медорганизаций Казахстана превысил 80 млрд тенге: ждёт ли систему крах?
- Синоптики прогнозируют снег в ближайшие дни в Казахстане
- Новое газовое месторождение запустят в Казахстане до конца 2023 года