Ни ремонта, ни техники: мастер сервисного центра обманул астанчан

Мастер сервисного центра по ремонту электротехники обманывал астанчан. Полиция разыскала уже семерых потерпевших, передаёт BaigeNews.kz.

С заявлением к стражам порядка обратилась сначала одна жительница города. Она сообщила, что сдала в сервисный центр неисправный телевизор Samsung, внесла предоплату за ремонт. Но специалист не выполнил заказ и исчез вместе с телевизором и деньгами, причинив ущерб на сумму 319 тысяч тенге.

В другом случае, мужчина присвоил 98 тысяч тенге и телевизор Samsung, причинив клиенту материальный ущерб на более чем 400 тысяч тенге.

Обманутых граждан уже семеро, заявления от потерпевших продолжают поступать в полицию.

В ходе расследования сотрудники ОП района Алматы выявили 37-летнего жителя города, причастного к мошенничеству.

"Чужую технику он сбывал случайным лицам и сдавал в ломбарды. В отношении астанчанина проводится расследование по статье 190 УК РК - “Мошенничество”, - сообщили в полиции.

Ранее мужчина уже был осуждён за мошенничество.