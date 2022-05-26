В ЦКР прошло совещание по информированию казахстанцев о референдуме

26 мая в Центральной комиссии референдума РК под председательством Нурлана Абдирова состоялось совещание по вопросам информирования граждан о предстоящем референдуме, сообщает BaigeNews.kz.

В заседании приняло участие руководство министерств цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, информации и общественного развития, акиматов, территориальных комиссии всех регионов, а также средства массовой информации.

В своем приветственном слове к участникам совещания председатель ЦКР Нурлан Абдиров отметил, что в соответствии с Конституционным законом "О референдуме" организация и проведение референдума осуществляются открыто и гласно. Центральная комиссия референдума информирует граждан о ходе подготовки к референдуму.

Он отметил, что все заседания комиссии проходят в гибридном формате – как в оффлайн, так и в онлайн режиме, с обязательным участием средств массовой информации. Заседания транслируются посредством интернет-ресурса ЦКР и обеспечены сурдопереводом. После каждого заседания проводятся брифинги для СМИ, где даны исчерпывающие ответы на все вопросы журналистов. Все постановления, пресс-релизы и иные информационные материалы референдума размещены на интернет-ресурсе комиссии и доступны всем. Изготовлены и распространены в республиканских и региональных СМИ информационно-разъясняющие видео, аудиоролики, интернет-баннеры, модули для печатных изданий. Таким образом, со стороны Комиссии приняты все необходимые меры по обеспечению открытости и гласности процесса подготовки к референдуму.

На мероприятии выступил министр информации и общественного развития Аскар Умаров. Он отметил, что Министерством информации и общественного развития РК привлечены все информационные ресурсы, а также проводится постоянный мониторинг информационного поля. Так, в СМИ и социальных сетях растиражированы информационные сообщения и графическая продукция по поиску участка для голосования в каждом регионе.

В агитационный период с 5 мая мониторингом охвачено 499 республиканских и региональных СМИ, в том числе 321 - газета, 47 - телеканалов и 131 - интернет-ресурс. По состоянию на 26 мая 2022 года нарушения агитации не зафиксированы.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов проинформировал участников совещания о проделанной работе ведомства по разработке сервиса "Поиск участка для голосования по ИИН".

Данный сервис размещен на трех информационных ресурсах:

· https://www.gov.kz/referendum;

· https://referendum.gov.kz/;

· https://referendum2022.gov.kz/

Гражданин Казахстана через ИИН находит свой участок референдума. В случае отсутствия участка, автоматически отображаются списки call-центров акиматов.

Аналогичный сервис разрабатывается на приложениях Kaspi.kz и Homebank Народного банка Казахстана. На днях ожидается запуск данного сервиса.

Также выступили представители акиматов областей о проделанной работе по информированию граждан о референдуме, работе колл-центров, Telegram ботов по представлению информации об участках голосования граждан.

Особое внимание председатель ЦКР уделил вопросу по голосованию граждан открепительными удостоверениями.

Нурлан Абдиров отметил, что в случае перемены гражданином места своего пребывания, он вправе с 20 мая до 18.00 4 июня получить открепительное удостоверение на основании заявления в участковую комиссию.

Допускается получить открепительное удостоверение на основании доверенности. При этом нотариальное заверение доверенности не обязательно.

При предъявлении открепительного удостоверения участковая комиссия в день голосования включает гражданина в список на участке по месту его пребывания.

Открепительное удостоверение не выдается гражданам, желающим участвовать в голосовании на другом участке в пределах одного населенного пункта.

В завершение совещания Нурлан Абдиров отметил, что до дня голосования осталось немного времени. Поэтому важно "усилить все необходимые меры по информированию граждан о предстоящем референдуме, включая ресурсы СМИ, СМС-рассылок, функционирования колл-центров, Telegram ботов при акиматах".