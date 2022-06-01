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Токаев встретился со студентами и учёными КазНУ имени аль-Фараби | BaigeNews.kz 1 июня, 14:11
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Фото: akorda.kz

Токаев встретился со студентами и учёными КазНУ имени аль-Фараби

В Алматы президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Посещение крупнейшего вуза страны началось с осмотра музея аль-Фараби. Президенту показали экспонаты, посвященные жизни и деятельности великого мыслителя, а также редкие рукописные книги.

Затем Касым-Жомарту Токаеву презентовали выставку научных достижений и инновационных разработок. Учёные и студенты рассказали главе государства о возможностях своих научно-инновационных проектов в сферах нейронауки, здравоохранения, туризма, агрохимии, строительных технологий, искусственного интеллекта и биотехнологий.

Президент был также проинформирован о планах по расширению инфраструктуры университета. Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали макеты объектов планируемого строительства и реконструкции учебных корпусов, общежитий и служебного жилья.



Во время посещения вниманию главы государства была представлена презентация российского Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ". Ректор МИФИ Владимир Шевченко ознакомил президента с научно-образовательной деятельностью вуза. Накануне было подписано соглашение об открытии на базе КазНУ имени аль-Фараби филиала МИФИ, в котором будут готовить специалистов в области ядерной энергетики, фармацевтики, медицины и экономики.

В завершение Касым-Жомарт Токаев провел беседу с молодыми преподавателями, учёными и студентами КазНУ, в том числе иностранными.


Студенты поблагодарили главу государства за внимание, которое он уделяет молодёжи, и высказали поддержку масштабным реформам в стране.



#КазНУ #Касым-Жомарт Токаев #вузы Казахстана #высшее образование #Алматы
1 июня, 14:11
1396
Журналист

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