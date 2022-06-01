Токаев встретился со студентами и учёными КазНУ имени аль-Фараби

В Алматы президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, передаёт BaigeNews.kz
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Посещение крупнейшего вуза страны началось с осмотра музея аль-Фараби. Президенту показали экспонаты, посвященные жизни и деятельности великого мыслителя, а также редкие рукописные книги.
Затем Касым-Жомарту Токаеву презентовали выставку научных достижений и инновационных разработок. Учёные и студенты рассказали главе государства о возможностях своих научно-инновационных проектов в сферах нейронауки, здравоохранения, туризма, агрохимии, строительных технологий, искусственного интеллекта и биотехнологий.
Президент был также проинформирован о планах по расширению инфраструктуры университета. Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали макеты объектов планируемого строительства и реконструкции учебных корпусов, общежитий и служебного жилья.
Во время посещения вниманию главы государства была представлена презентация российского Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ". Ректор МИФИ Владимир Шевченко ознакомил президента с научно-образовательной деятельностью вуза. Накануне было подписано соглашение об открытии на базе КазНУ имени аль-Фараби филиала МИФИ, в котором будут готовить специалистов в области ядерной энергетики, фармацевтики, медицины и экономики.
В завершение Касым-Жомарт Токаев провел беседу с молодыми преподавателями, учёными и студентами КазНУ, в том числе иностранными.
Студенты поблагодарили главу государства за внимание, которое он уделяет молодёжи, и высказали поддержку масштабным реформам в стране.