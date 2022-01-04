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Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретится 5 января с членами Правительства и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране. Об этом, как передает BaigeNews.kz, сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

"Завтра, 5 января, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведёт рабочее совещание с членами Правительства, сотрудниками своей Администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране", — сообщил в своем аккаунте в Facebook пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия, созданная Премьер-Министром по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, прибыла в регион и начала свою работу под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова и что в заседании принимают участие представители Администрации Президента, Министерства энергетики, Агентства по защите и развитию конкуренции, местных исполнительных органов, АО НК "Казмунайгаз" и другие заинтересованные стороны.

Также отмечалось, что комиссия всесторонне и системно рассмотрит актуальные вопросы для принятия взаимоприемлемого решения, которое удовлетворит все стороны.

Напомним, в Жанаозене горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности, в правовом поле".

3 января распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. Также сегодня стало известно о том, что собственники АЗС Мангистауской области приняли решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.