Митинги из-за роста цен на газ: Токаев поручил рассмотреть ситуацию в Жанаозене

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности, в правовом поле", передаёт BaigeNews
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"Демонстранты не должны нарушать общественный порядок", - отметил глава государства.
Токаев подчеркнул, что все митинги в Казахстане должны проводиться в соответствии с законодательством.
"Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях", - заявил президент.
Напомним, в Жанаозене горожане потребовали
снизить цену на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг.