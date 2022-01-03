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Митинги из-за роста цен на газ: Токаев поручил рассмотреть ситуацию в Жанаозене | BaigeNews.kz 3 января, 03:12
2961
Фото: Akorda.kz

Митинги из-за роста цен на газ: Токаев поручил рассмотреть ситуацию в Жанаозене

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности, в правовом поле", передаёт BaigeNews.

"Демонстранты не должны нарушать общественный порядок", - отметил глава государства.

Токаев подчеркнул, что все митинги в Казахстане должны проводиться в соответствии с законодательством.

"Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях", - заявил президент.



Напомним, в Жанаозене горожане потребовали снизить цену на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг.
#митинг #Касым-Жомарт Токаев
3 января, 03:12
2961
Журналист

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