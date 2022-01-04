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Правительственная комиссия начала работу в Мангистау | BaigeNews.kz 4 января, 15:16
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Фото: иллюстративное

Правительственная комиссия начала работу в Мангистау

Под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова в Актау проводится заседание правкомиссии.

В настоящее время Правительственная комиссия, созданная Премьер-Министром по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, прибыла в регион и начала свою работу, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова проводится заседание, в котором принимают участие представители Администрации Президента, Министерства энергетики, Агентства по защите и развитию конкуренции, местных исполнительных органов, АО НК «Казмунайгаз» и другие заинтересованные стороны.

Комиссия всесторонне и системно рассмотрит актуальные вопросы для принятия взаимоприемлемого решения, которое удовлетворит все стороны.

Напомним, в Жанаозене горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности, в правовом поле".

3 января распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. Также сегодня стало известно о том, что собственники АЗС Мангистауской области приняли решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.

#Мангистау #Правительство РК
4 января, 15:16
1541
Журналист

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