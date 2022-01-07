"Правопорядок восстановлен во всех регионах Казахстана" - Абаев

Правопорядок восстановлен во всех регионах Казахстана на данный момент. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев в эфире телеканала "Хабар 24".
"Cейчас правопорядок восстановлен во всех регионах страны. Ситуация стабилизирована. Мы выражаем соболезнования родным и близким всех погибших. Давайте вместе вернем Казахстан к нормальной жизни", - заявил Абаев.
Он рассказал, как проходила контртеррористическая спецоперация в Алматы. Прежде всего участники беспорядков захватывали и рушили административные здания города, офисы телеканалов.
Было предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир
на центральном телевидении.
На площади Республики в Алматы группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала "Мир". По информации СМИ, есть жертвы.
По данным МВД, в ходе контртеррористических операций в Казахстане ликвидированы 26 преступников, еще 18 преступников ранены, задержаны более трех тысяч человек.
В Казахстане действует режим ЧП. В настоящее время в Алматы проводится зачистка силовиками от террористов.
Ранее Генеральная прокуратура завела
уголовные дела по факту организации и участия в массовых беспорядках в регионах Казахстана. Досудебное расследование начато также и по совершению акта терроризма.