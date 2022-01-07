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  • "Правопорядок восстановлен во всех регионах Казахстана" - Абаев
"Правопорядок восстановлен во всех регионах Казахстана" - Абаев | BaigeNews.kz 7 января, 14:15
573
Фото: inform.kz

"Правопорядок восстановлен во всех регионах Казахстана" - Абаев


Правопорядок восстановлен во всех регионах Казахстана на данный момент. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев в эфире телеканала "Хабар 24".

"Cейчас правопорядок восстановлен во всех регионах страны. Ситуация стабилизирована. Мы выражаем соболезнования родным и близким всех погибших. Давайте вместе вернем Казахстан к нормальной жизни", - заявил Абаев.

Он рассказал, как проходила контртеррористическая спецоперация в Алматы. Прежде всего участники беспорядков захватывали и рушили административные здания города, офисы телеканалов.

Было предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении.

На площади Республики в Алматы группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала "Мир". По информации СМИ, есть жертвы.

По данным МВД, в ходе контртеррористических операций в Казахстане ликвидированы 26 преступников, еще 18 преступников ранены, задержаны более трех тысяч человек.

В Казахстане действует режим ЧП. В настоящее время в Алматы проводится зачистка силовиками от террористов.

Ранее Генеральная прокуратура завела уголовные дела по факту организации и участия в массовых беспорядках в регионах Казахстана. Досудебное расследование начато также и по совершению акта терроризма.


#протесты в Казахстане #беспорядки в Алматы
7 января, 14:15
573
Журналист

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