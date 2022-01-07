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Экстремисты забаррикадировали здание телеканала "Мир" в Алматы | BaigeNews.kz 7 января, 10:38
1798
Фото: сайт МТРК "МИР"

Экстремисты забаррикадировали здание телеканала "Мир" в Алматы

На площади Республики в Алматы группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала "Мир", передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

"Есть жертвы. Тела погибших лежат прямо на улице", - сообщили в эфире телеканала.

Напомним, во время беспорядков в Алматы мародеры захватили аэропорт, где, по неподтвержденной информации, при штурме воздушной гавани погибли двое военнослужащих.

Протестующие подожгли здание телеканала "Казахстан". Также в сети прошла информация о том, что разграблены офисы телеканалов "Евразии", "Алматы", "Мир".

В настоящее время в Алматы продолжается спецоперация по зачистке мегаполиса от бандитских формирований.


#беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане #террористы
7 января, 10:38
1798
Журналист

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