Генпрокуратура завела уголовное дело по факту теракта в Казахстане

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Генеральная прокуратура завела уголовные дела по факту организации и участия в массовых беспорядках в регионах Казахстана, передает корреспондент BaigeNews.kz. Информацию подтвердили в надзорном ведомстве. Досудебное расследование начато также и по совершению акта терроризма.

Для этого по поручению Президента в стране создана межведомственная следственно-оперативная группа. В ее состав вошли наиболее опытные сотрудники МВД, КНБ и других правоохранительных органов под руководством специального прокурора.

"В настоящее время проводятся сбор и фиксация следов преступления. В этой связи просим население сохранить имеющиеся на видеокамерах и мобильных телефонах записи совершенных правонарушений. При наличии информации, способствующей раскрытию преступлений, просим обращаться в колл-центр по номеру 115", - сообщил начальник службы специальных прокуроров Генпрокуратуры Ризабек Ожаров

В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что происходящие беспорядки в Алматы - дело рук организованных террористических групп. В мегаполисе прошлой ночью начались погромы - было захвачено здание акимата города, был захвачен, а затем освобожден аэропорт, пострадали десятки автомобилей, объекты МСБ. Есть жертвы. В Алматы в ходе антитеррористической операции ликвидированы десятки участников беспорядков. Они пытались штурмовать здания департамента полиции города. Ранее в силовых структурах заявили, что в Алматы орудуют радикальные исламские группировки.

