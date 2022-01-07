"Террористы пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении" - Даурен Абаев

"Сегодня общество хочет понять и получить ответы на многие вопросы. К сожалению, мы не можем дать всю картину событий прямо сейчас. Большой пласт информации на стадии выявления, уточнения и проверки. По её верификации всех данных, следственными органами мы будем оперативно информировать общественность, в том числе восстанавливая Интернет связь во всех регионах страны", - сообщил он