"Террористы пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении" - Даурен Абаев

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"Захватчики действовали профессионально. Прежде всего они захватывали и рушили административные здания города, офисы телеканалов в городе Алматы. Было предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Дважды силами пограничных войск были отбиты нападения на телебашню в Коктобе. Оперативно был захвачен аэропорт и несколько самолетов. На всех захваченных объектах устанавливались баррикады и блок-посты. На каждом этаже захваченного акимата дежурили боевики, контролировали все входы и выходы. Передвижение по городу осуществлялось по оптимальным маршрутам, по всей вероятности использовалась собственная спецсвязь", - рассказал Даурен Абаев.По его информации, ночью с 5 на 6 января был предпринят штурм здания департамента полиции. Со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками. Уничтожались камеры наружного наблюдения, средства связи и передачи аудиовизуальной информации.
"Главной целью были сотрудники органов правопорядка. Известен, как минимум, один случай, когда обезглавили молодого курсанта. На данный момент известно о 18 погибших сотрудниках. Сил было недостаточно. Переброска дополнительных сил осложнялась тем, что напряженность сохранялась одновременно в нескольких регионах. Все это сопровождалось массовыми погромами и мародерством, избиением мирных жителей, охранников, женщин и стариков, изнасилованиями", - сообщил первый замруководителя АП.Абаев отметил, что казахстанцы крайне обеспокоены и прибывают в неведении касательно происходящего в Алматы, а также в ряде других регионах страны.
Ранее сообщалось, что экстремисты забаррикадировались в здании телеканала "МИР" в Алматы. По данным СМИ, есть жертвы - тела погибших, по словам очевидцев, лежат прямо на улице, их личности неизвестны.
"Сегодня общество хочет понять и получить ответы на многие вопросы. К сожалению, мы не можем дать всю картину событий прямо сейчас. Большой пласт информации на стадии выявления, уточнения и проверки. По её верификации всех данных, следственными органами мы будем оперативно информировать общественность, в том числе восстанавливая Интернет связь во всех регионах страны", - сообщил он
В Алматы продолжается зачистка города от террористов. Даурен Абаев также заявил, что миротворцы ОДКБ отвечают за прикрытие и охрану государственных объектов. Они не участвуют в боевых действиях против террористов.
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