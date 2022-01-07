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Во время спецоперации убиты 26 вооруженных преступников - МВД Казахстана | BaigeNews.kz 7 января, 09:23
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Фото: скриншот с видео

Во время спецоперации убиты 26 вооруженных преступников - МВД Казахстана

В ходе контртеррористических операций в Казахстане ликвидированы 26 преступников, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД.
"26 преступников уничтожено, еще 18 преступников ранены, задержаны более трех тысяч человек", - говорится в сообщении.
В Казахстане действует режим ЧП. В Алматы проводится зачистка силовиками от террористов. Антитеррористическая спецоперация началась и в Кызылординской области.

Ранее Генеральная прокуратура сообщила, что заведены уголовные дела по по факту организации и участия в массовых беспорядках и по совершению акта терроризма. Для этого по поручению Президента в стране создана межведомственная следственно-оперативная группа. В ее состав вошли наиболее опытные сотрудники МВД, КНБ и других правоохранительных органов под руководством специального прокурора.


#теракт #режим ЧП
7 января, 09:23
1258
Журналист

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