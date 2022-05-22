Названа причина массовой гибели лошадей в Атырауской области

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Завершено расследование массовой гибели лошадей в Исатайском, Махамбетском и Курмангазинском районах Атырауской области, где в феврале-марте заболели более 250 животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ"

56 заболевших лошадей принадлежали жителям районов, 211 — пяти фермерским хозяйствам.

Пробы крови и патологические материалы, взятые у больного и умершего скота, направили во все лаборатории на территории республики для выяснения причин болезни. Взятые пробы дали отрицательный результат на инфекционную анемию и ринопневмонию, а также на трипаносомоз. Эти болезни подозревались изначально по симптомам.

"Были выявлены возбудители делафондиоза, гастрофилеза и параскаридоза. По результатам исследований учёных, эти болезни стали причиной массовой гибели скота. (…) Названные болезни не заразны для людей и их лечение не финансируется из бюджета", — сообщили в областном управлении сельского хозяйства Атырауской области.

Для борьбы с болезнями учёные предлагают владельцам скота и ветеринарным врачам принимать меры по лечению и профилактике паразитарной болезни крови и гельминтозов.