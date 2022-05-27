Мининформации начало работать над пересмотром законодательства в области медиа РК

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Министерство информации и общественного развития РК утвердило состав рабочей группы по пересмотру медиа законодательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР.

В состав рабочей группы вошли представители неправительственных организаций, телеканалов, печатных изданий, интернет-ресурсов и рекламных агентств. Состав рабочей группы можно посмотреть по ссылке.

"В Министерство дополнительно поступают предложения с кандидатурами для включения в состав рабочей группы. Ведомством все эти предложения рассматриваются и при необходимости данные кандидатуры будут приглашены на заседания рабочей группы для непосредственного участия", - добавили в МИОР.

Рабочая группа рассмотрит предложения граждан и организаций, а также пересмотрит действующие нормы. Все заинтересованные лица могут направить свои предложения на почту a.mukazhan@qogam.gov.kz либо по номеру +77172744582 для рассмотрения и обсуждения в ходе заседания рабочих групп.