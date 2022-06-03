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Ключи от квартиры вручили призёру Сурдлимпийских игр в Шымкенте | BaigeNews.kz 3 июня, 13:05
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Ключи от квартиры вручили призёру Сурдлимпийских игр в Шымкенте

Аким города Шымкента Мурат Айтенов вручил серебряному призёру Сурдлимпийских игр по вольной борьбе Рсалы Сабыржану ключи от двухкомнатной квартиры, передаёт BaigeNews.kz.

Также он вручил денежную премию Пернешу Шадияру, занявшему пятое место на Сурдлимпийских играх и тренеру двух спортсменов — Омару Галимжану, рассказали в пресс-службе акимата.
"По поручению главы государства в нашем городе созданы условия для занятия всеми видами спорта. Сегодня шымкентцы могут похвастать своими спортивными достижениями. Наши земляки добиваются высоких результатов на соревнованиях различного уровня. Желаю спортсменам и их тренерам удачи и дальнейших успехов в развитии спорта Казахстана", — сказал Айтенов.
На встрече спортсмены поблагодарили за поддержку со стороны государства.

Рсалы Сабыржан и Пернеш Шадияр — мастера спорта международного класса Казахстана. Рсалы Сабыржан завоевал серебряную медаль XXIV- Летних Сурдлимпийских игр которые прошли в бразильском городе Кашиас-ду-Сул.

В Олимпиаде приняли участие около 3500 спортсменов из 100 стран по 21 виду спорта. В составе сборной команды Казахстана приняли участие 65 спортсменов. Казахстанские спортсмены завоевали четыре золотые, семь серебряных и 18 бронзовых медалей, в командном зачёте среди стран Казахстан занял 13-е место.
#спортсмены #награждение #Шымкент #олимпиада
3 июня, 13:05
735
Журналист

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