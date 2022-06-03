Ключи от квартиры вручили призёру Сурдлимпийских игр в Шымкенте

Аким города Шымкента Мурат Айтенов вручил серебряному призёру Сурдлимпийских игр по вольной борьбе Рсалы Сабыржану ключи от двухкомнатной квартиры, передаёт BaigeNews.kz
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Также он вручил денежную премию Пернешу Шадияру, занявшему пятое место на Сурдлимпийских играх и тренеру двух спортсменов — Омару Галимжану, рассказали в пресс-службе акимата.
"По поручению главы государства в нашем городе созданы условия для занятия всеми видами спорта. Сегодня шымкентцы могут похвастать своими спортивными достижениями. Наши земляки добиваются высоких результатов на соревнованиях различного уровня. Желаю спортсменам и их тренерам удачи и дальнейших успехов в развитии спорта Казахстана", — сказал Айтенов.
На встрече спортсмены поблагодарили за поддержку со стороны государства.
Рсалы Сабыржан и Пернеш Шадияр — мастера спорта международного класса Казахстана. Рсалы Сабыржан завоевал серебряную медаль XXIV- Летних Сурдлимпийских игр которые прошли в бразильском городе Кашиас-ду-Сул.
В Олимпиаде приняли участие около 3500 спортсменов из 100 стран по 21 виду спорта. В составе сборной команды Казахстана приняли участие 65 спортсменов. Казахстанские спортсмены завоевали четыре золотые, семь серебряных и 18 бронзовых медалей, в командном зачёте среди стран Казахстан занял 13-е место.