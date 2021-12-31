Что стало самым дорогим на новогоднем столе казахстанцев

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Самими дорогими видами мяса на новогоднем столе казахстанцев будут конина и баранина. К такому выводу пришли эксперты energyprom.kz, передает BaigeNews.kz.

В целом мясо и птица подорожали на 8% за год, однако конина выросла в цене на 10%, а баранина — сразу на 15%

Цены на мясо и птицу за неполный 2021 год выросли на 8,4% по сравнению с январем–ноябрем 2020 года. Годом ранее за аналогичный период цены поднялись на 13,2%.

Среди регионов Казахстана самый заметный рост был зафиксирован в Мангистауской области (на 13,8%), Шымкенте (на 11,2%) и Туркестанской области (на 10,7%).

Наименьшее удорожание наблюдалось в Кызылординской (на 5,1%), Северо-Казахстанской (на 5,5%) и Костанайской (на 6,1%) областях.





Второй год подряд заметнее всего дорожает баранина: плюс 15,1% к январю–ноябрю 2020 года.

Следом идет конина, которая по итогам 11 месяцев выросла в цене на 10% за год. Говядина подорожала на 8,1%, свинина — на 7,8%, птица — на 6,6% за год.





На новогоднем столе самым дорогим мясом будет конина, которая в среднем по РК в декабре текущего года стоит 2597 тенге за килограмм.

Следом идут баранина (2417 тенге за килограмм) и говядина (2233 тенге за килограмм). Свинина обойдется в 1837 тенге за килограмм, а куры — в 1065 тенге а килограмм.





Цены на мясо и птицу растут из года в год. При этом на долю импорта по итогам января–октября текущего года пришлось лишь 13,8% ресурсов в секторе, или 151,7 тысячи тонн продукции.

Объем импорта в этом периоде сократился на 9,1%, в то время как производство выросло на 7,4%, до 944,3 тысячи тонн.

В то же время экспорт мяса и птицы составил 29 тысяч тонн — сразу на 45,9% больше по сравнению с январем–октябрем 2020 года.

На внутреннем рынке за 10 месяцев 2021 года реализовали почти 1,1 миллиона тонн мяса и птицы — на 3,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



