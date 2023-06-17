На недостаток рабочих специалистов обратили внимание на Национальном курултае

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В Туркестане проходит Национальный курултай с участием главы государства Касым-Жомарт Токаева. Первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин указал на проблему с недостатком кадров рабочий профессий, передает BaigeNews.kz.

Спикер сделал акцент на недостаток специалистов рабочих специальностей на местах.

"Честное дело, честный труд, честно заработанные деньги, — вот на чём должен строиться справедливый Казахстан. В нашей стране очень много профессий, все важны, все актуальны Проблема рабочих профессий стоит особняком. Рабочие профессии – стержень экономического роста. От работы шахтеров, рабочих, строителей зависит развитие многих отраслей. Дефицит специальностей в Карагандинской области составляет 3500 человек, в новой индустриальной зоне "Сарай" требуются люди. Предприятие готово обучить рабочих, но, к сожалению, молодежь не проявляет готовность работать в этой сфере. Нам нужен общенациональный призыв молодежи к рабочим специальностям. Показывать, какую огромную пользу приносят рабочие специальности. Показывать производственный процесс и давать им направление в развитие", — отметил он.

Также спикер сделал акцент на том, что будущее за новыми технологиями, пожтому важно подсказать молодежи, что именно это направление поможет им состояться в жизни.

"Люди, которые не имеют большого жизненного опыта демонстрируют богатую жизнь при этом не приносят никакой пользы. Они проводят тренинги, марафоны. Однако мы видим, как современные технологии развиваются, нужны специалисты в этом деле. Человек труда в рабочей профессии совершенствуется, Нам нужно больше специальностей, поднимать гранты, больше профессий аккредитовать в учебных заведениях. Призываю молодежь обучаться рабочим профессиям, тем самым приносить большую пользу Казахстану", — отметил Вадим Басин.

Напомним, 17 июня в Туркестане стартовал Национальный курултай с участием президента страны.

Ранее сообщалось о том, почему Туркестан выбрали местом проведения Национального курултая.

Темами для обсуждения станут острые проблемы в различных сферах жизни казахстанцев.

Перед началом курултая его участники встретились за круглым столом, чтобы на отдельной рабочей встрече обсудить проблемы в области образования и науки Казахстана. Глава Миннауки Саясат Нурбек рассказал, какие предложения спикеров сессии он принял во внимание и дальнейшую разработку.

На одной из сессий участники обсудили вопрос, почему казахстанцы вынуждены постоянно искать дополнительные источники дохода и работать на двух-трёх работах. Участники также затронули проблемы здравоохранения в Казахстане.

Также во время рабочей сессии участников Национального курултая прошла "красной нитью" тема консолидации народа Казахстана. По словам общественного деятеля Ляззат Танысбай, эта площадка позволит наладить тесный контакт между представителями всех регионов страны.