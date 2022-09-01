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Нельзя выключать особенных детей из общества. Как работают инклюзивные школы в Казахстане Сегодня, 13:33
171

Нельзя выключать особенных детей из общества. Как работают инклюзивные школы в Казахстане

В Казахстане живут более 161 тысячи детей с ограниченными возможностями. Корреспондент BaigeNews.kz побывала на линейке в инклюзивной школе "Инсайт" в Алматы. Там обучаются около 100 особенных и нормотипичных детей. Это "камерная" школа, где, по словам основателя, учат объединять детей. 

"У нас с 1 по 11 класс, мы являемся частью большого проекта  То есть это госстандарт, всё, как положено. В наших классах до 30 процентов детей с различными особенностями. Большинство родителей осознанно пришли в школу, где учатся обычные и особенные ребята", - рассказывает основатель школы" Инсайт" Салтанат Мурзалинова-Яковлева. 

Согласно государственной программе развития образования и науки, к 2025 году 100 процентов школ должны создать условия для инклюзивного образования. Однако инклюзия - это не столько про инфраструктуру, сколько про готовность педагогов и родителей принять особенных детей. 

"Когда мы диагностировали ребят, у многих оказалась такая очень лёгкая степень какой-то задержки и при правильной компенсации можно дать ребятам отличную динамику. Вот мы на это нацелены. Конечно, есть и сложные ребята, но никто не имеет права их выключать из общества", - говорит Салтанат.

Что такое инклюзивное образование и как научить детей принимать друг друга, смотрите в репортаже.

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#дети #инклюзивное образование #Алматы
Сегодня, 13:33
171
Журналист

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