Неизвестные украли уникальные камни из Долины шаров в Мангистау

В Сети появилось видео, как из урочища Торыш в Мангистауской области неизвестные увозят на грузовой машине шаровые конкреции, передаёт BaigeNews.kz. Пользователи соцсетей возмутились, что на территории уникальной природной достопримечательности происходит кража.

"При мониторинге соцсетей выявлено видео, где неизвестные забирают камни из Долины шаров. Сотрудниками полиции личность водителя установлена. С нарушителями проведена профилактическая беседа. Камни будут возвращены на место", - сообщили в ДП области.