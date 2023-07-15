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МЧС РК Сегодня, 15:49
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Сегодня, 15:49
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Фото: МЧС РК

Туристов просят покинуть зону отдыха из-за пожара в "Семей орманы"

Пожар разгорелся на территории государственного природного резервата "Семей орманы" в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
 
О пожаре сообщили работники резервата 15 июля в 11:40. Загорелись загорелись сухая трава и деревья на территории Бегенского лесничества.

"В 11:52 на место пожара направлены силы и средства подразделений МЧС: 100 человек личного состава и более 20 единиц техники ДЧС области, воинской части 68303 МЧС, ДЧС ВКО. Для содействия оперативному тушению на место направлена авиация МЧС", —  рассказали в ведомстве.

По информации ГЛПР "Семей орманы" предварительная площадь, охваченная огнём, составляет 20 гектаров. Температура воздуха +28 градусов, ветер северо-западный 16 метров в секунду.

Отмечается, что вблизи очага пожара расположена зона отдыха "Шошкала", где  в настоящее время находятся отдыхающие. Спасатели и полицейские просят покинуть зону отдыха из-за возможного задымления.

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Сегодня, 15:49
61
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