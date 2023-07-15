На место пожара в "Семей Орманы" вылетел глава МЧС

Фото: МЧС РК

Министр по ЧС Сырым Шарипханов вылетел на место пожара в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным МЧС, к тушению пожара в "Семей Орманы" привлекли авиацию.

Напомним, сообщение о пожаре от работников природного резервата поступило 15 июля в 11:40. Загорелись сухая трава и деревьев на территории Бегенского лесничества.

Пожар тушат 100 человек личного состава и более 20 единиц техники ДЧС области, воинской части 68303 МЧС и ДЧС ВКО.

"В настоящее время по информации ГЛПР "Семей орманы" предварительная площадь составляет 20 гектаров", — сообщили в МЧС.

Вблизи от места пожара расположена зона отдыха "Шошкалы". Спасатели и полицеские рекомендуют отдыхающим покинуть зону отдыха из-за возможного задымления.