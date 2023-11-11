Не начнёт ли новый инвестор сокращать шахтёров АМТ, ответил аким Карагандинской области

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге в региональной службе коммуникаций ответил на вопрос, не последует ли за сменой инвестора в "АрселлорМиттал Темиртау" сокращение рабочих на шахтах, передаёт BaigeNews.kz.

Ермаганбет Булекпаев заверил, что горнякам о потере работы волноваться не стоит.

"Никакого сокращения заработка шахтеров и металлургов не будет. И сокращения тоже не будет. Я хотел бы пресечь такие разговоры. И новому инвестору это всё будет озвучено. Волнение со стороны шахтеров понимаю, поэтому мы провели встречи с шахтёрами на всех восьми шахтах АМТ и дали разъяснение", — заявил аким области.

Он также отметил, что речь о закрытии шахт сегодня не стоит. объёмы производства на предприятиях будут корректироваться.

"У в области нас не только 8 шахт АМТ, но и 13 разрезов, где продолжается работа", — пояснил Булекпаев.

По словам главы региона, в Карагандинской области в последнее время увеличился рост производства в таких отраслях промышленности, как: машиностроение — на 47%, лёгкая промышленность — на 27,6%, производство бумаги и бумажная промышленность — на 19,4%, фармацевтика — на 18,1% и чёрная металлургия — на 1%.

Также аким отметил, что из-за смены инвестора АМТ бюджет области не пострадает, поскольку налоги предприятие платит вне зависимости от того, кто им руководит.

Напомним, 28 октября на шахте имени Костенко прогремел взрыв, который унёс жизни 46 шахтёров. Ещё 24 горняка былм госпитализированы с места аварии. Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. После трагедии Президент Казахстана поручил прекратить сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность.