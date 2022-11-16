"Не давите на молодёжь" - Иманбек выступил на форуме в Астане

Известный казахстанский диджей Иманбек Зейкенов выступил на форуме стратегических инициатив, который проходит в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Я живу и работаю в разных странах мира. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Когда я возвращаюсь в Казахстан, всегда замечаю какие-то изменения. Это меня по-настоящему радует. Думаю, что Казахстан должен быть громким, чтобы нашу страну знали и уважали во всём мире, чтобы о Казахстане говорили, как о миротворцах. Как страна должна измениться за семь лет? Думаю, она должна давать возможности", - сказал Иманбек Зейкенов.

Он отметил, что в регионах очень много талантов. Музыкант считает, что правительство должно помочь им развиваться.

"У нас очень много умных ребят, которые работают в Google, Facebook. У меня есть друзья, с которыми мы вместе учились, они пошли в сферу IT-технологий. Наши казахстанцы хорошо умеют думать на языке ИТ. Я хочу, чтобы за семь лет Казахстан изменился так, чтобы не только мы, казахстанцы, хотели возвращаться к себе на родину, но чтобы и иностранцы, которые знают о Казахстане, хотели его посетить, посмотреть и пожить", - сказал он.

Иманбек Зейкенов добавил, для того, чтобы молодёжь добивалась успехов, не нужно создавать ей препятствия.