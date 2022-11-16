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  • "Не давите на молодёжь" - Иманбек выступил на форуме в Астане
"Не давите на молодёжь" - Иманбек выступил на форуме в Астане Сегодня, 13:41
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Сегодня, 13:41
304

"Не давите на молодёжь" - Иманбек выступил на форуме в Астане

Известный казахстанский диджей Иманбек Зейкенов выступил на форуме стратегических инициатив, который проходит в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Я живу и работаю в разных странах мира. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Когда я возвращаюсь в Казахстан, всегда замечаю какие-то изменения. Это меня по-настоящему радует. Думаю, что Казахстан должен быть громким, чтобы нашу страну знали и уважали во всём мире, чтобы о Казахстане говорили, как о миротворцах. Как страна должна измениться за семь лет? Думаю, она должна давать возможности", - сказал Иманбек Зейкенов.

Он отметил, что в регионах очень много талантов. Музыкант считает, что правительство должно помочь им развиваться. 

"У нас очень много умных ребят, которые работают в Google, Facebook. У меня есть друзья, с которыми мы вместе учились, они пошли в сферу IT-технологий. Наши казахстанцы хорошо умеют думать на языке ИТ. Я хочу, чтобы за семь лет Казахстан изменился так, чтобы не только мы, казахстанцы, хотели возвращаться к себе на родину, но чтобы и иностранцы, которые знают о Казахстане, хотели его посетить, посмотреть и пожить", - сказал он.

Иманбек Зейкенов добавил, для того, чтобы молодёжь добивалась успехов, не нужно создавать ей препятствия.

"Не давите на молодежь, не заставляйте делать то, что она не хочет. Если вы хотите, чтобы наши ребята добились каких-то успехов в культуре и науке, то развяжите им руки и не создавайте им препятствий. Нравоучения и наставления только раздражают их, а если им нужен будет совет, то они сами придут и попросят совета", - подытожил обладатель "Гремми".

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#Иманбек Зейкенов #молодежь
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 13:41
304
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