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Названы страны с самым загрязнённым воздухом

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aa.com.tr Сегодня, 21:45
Сегодня, 21:45
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Фото: aa.com.tr

Страны Азии и Африки продолжают лидировать в списке государств с самым высоким уровнем загрязнения воздуха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.

Об этом говорится в ежегодном Индексе качества жизни воздуха (AQLI), составленном исследователями Института энергетической политики Чикагского университета (EPIC).

Специалисты оценили концентрацию в атмосфере мелкодисперсных частиц PM 2,5 и выяснили, что сильнее всего рискуют своей жизнью и здоровьем люди, проживающие в Бангладеше, Индии, Пакистане, Китае, Нигерии и Индонезии.

По данным исследователей, уровень PM2,5 в Южной Азии вырос почти на 10 процентов с 2013 года — на этом фоне средняя продолжительность жизни в регионе сократилась примерно на пять лет. Эксперты добавили, что на фоне растущего потребления энергии в Центральной и Западной Африке загрязнение воздуха твердыми частицами стало для людей не менее серьезной угрозой, чем ВИЧ/СПИД или малярия.

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