Названа средняя зарплата работников малых предприятий в Казахстане

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий в IV квартале 2023 года составила почти 316 тыс. тенге, номинально увеличившись на 13,7%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

"Параллельно росли и цены, так что с поправкой на потребительскую инфляцию средняя зарплата изменилась гораздо скромнее – на 3%. Эти реальные темпы, как бы то ни было, стали самыми значительными с III квартала 2022 года.



Если оценивать показатели по секторам экономики, то динамика получается очень разная. Так, в строительстве и в торговле, где заняты в совокупности 40% работников обследованных предприятий, в реальном выражении вообще падение", - говорится в сообщении.

В сфере информации и связи зафиксирован реальный прирост сразу в 19,8%. Лучше динамика лишь в сфере рыболовства (+24,4%), но тут и средняя зарплата как раз самая низкая – 132,9 тыс. тенге.