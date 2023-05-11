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АФМ Сегодня, 17:19
141
Сегодня, 17:19
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Фото: АФМ

Назначен глава департамента экономических расследований по Карагандинской области

Нураби Толеутай приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу назначен на должность руководителя департамента экономических расследований по Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Нового руководителя коллективу представил первый заместитель председателя АФМ Габит Садырбеков.

Ранее Нураби Толеутай работал в должности руководителя департамента экономических расследований по Акмолинской области.

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Сегодня, 17:19
141
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